Hy vọng cùng em sống một cuộc đời bình yên

Anh từng nghĩ rằng chỉ cần có một công việc ổn định, sức khỏe tốt là đã đủ để sống trọn vẹn một đời. Nhưng những ngày mưa bão vừa qua, khi lái xe trở về một mình, anh chợt nhận ra: điều còn thiếu chính là một mái ấm, một người đồng hành để sẻ chia những khoảnh khắc đời thường. Anh xin được chia sẻ đôi chút về bản thân. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô, trong một gia đình nền nếp. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội, anh đã nỗ lực không ngừng để xây dựng sự nghiệp. Hiện tại, anh đã có nền tảng kinh tế vững vàng và sẵn sàng làm chỗ dựa cho tổ ấm nhỏ sau này.

Tính cách anh khá kín đáo, sống lành mạnh, yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời. Có lẽ anh thuộc típ người hướng nội, nhưng lại dễ hòa đồng, vui tính và luôn chân thành với mọi người xung quanh. Về ngoại hình, anh không phải kiểu "soái ca ngôn tình", nhưng cũng được nhận xét là dễ nhìn, cao 1m74, thân hình cân đối. Anh không quá am hiểu thời trang, chỉ thích sự giản dị, mộc mạc. Với anh, sự chân thành, nhân cách và cách đối xử với nhau mới là điều quan trọng nhất.

Anh mong tìm được một người phụ nữ có trách nhiệm, biết quan tâm đến người thân, sống có kỷ luật và là mẫu người của gia đình. Em có thể ít tuổi hơn anh, có ngoại hình ưa nhìn, chưa từng kết hôn và không có quá nhiều ràng buộc trong quá khứ. Nếu em sống không quá xa, chúng mình sẽ dễ dàng về thăm ông bà nội ngoại thường xuyên hơn. Anh tin mình đã đủ chín chắn và sẵn sàng để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mong rằng một ngày thu gần nhất, anh sẽ có cơ hội gặp em, người bạn đời anh luôn tìm kiếm.

