Huyndai ra mắt taxi bay 193 km/h cất hạ cánh thẳng đứng

MỹMẫu taxi bay mới hoạt động êm hơn nhiều so với trực thăng, bay hành trình ở 193 km/h và quãng đường di chuyển từ 40 đến 64 km.

SA-2 chỉ phát ra tiếng ồn 45 dB khi bay. Ảnh: Supernal

Mẫu taxi bay điện 4 chỗ cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2028. Phương tiện SA-2 do chi nhánh Supernal của Hyundai sản xuất sẽ bắt đầu bay thử nghiệm cuối năm nay, theo chia sẻ của đại diện công ty tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2024, Live Science 22/1 đưa tin.

Một số nhà sản xuất đã chế tạo những mẫu eVTOL có thể hoạt động trong vài năm qua, bao gồm NeXt của Boeing, CityAirbus NextGen của Airbus và vol.2 của Honda. Các phương tiện này phụ thuộc vào hệ thống đẩy điện phân tán (DEP), tức nhiều motor điện và cánh quạt trên khắp bộ khung, theo Simay Akar ở Viện kỹ sư điện và điện tử. Tương tự, mẫu taxi bay của Supernal cất cánh nhờ 8 rotor nghiêng phân bố khắp thân, sản sinh đủ lực đẩy cần thiết cho chuyến bay.

"Dù chắc chắn cần thời gian để eVTOL hoạt động bằng DEP trở nên phổ biến, chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong giao thông đô thị tương lai. Nhưng vài thứ bao gồm khung pháp lý và công nghệ tốt hơn, cần đạt được trước khi điều đó xảy ra", Akar nói.

SA-2 được thiết kế để bay hành trình ở 193 km/h tại độ cao 457 m và hoàn thành chuyến bay với quãng đường từ 40 đến 64 km. Phương tiện phát ra tiếng ồn ở 65 decibel (dB) khi cất cánh và hạ cánh trong khi âm lượng giữa chuyến bay ở mức tối đa là 45 dB, khiến nó êm hơn so với trực thăng (93 - 108 dB), theo Cục quản lý hàng không liên bang (FAA).

Hiện nay, Supernal đang lên kế hoạch bay thử nghiệm cuối năm nay. Công ty cũng dự định nộp hồ sơ cho FAA trong năm nay trước khi xin giấy phép bay đặc biệt vào năm 2025. Quá trình thử nghiệm kỹ hơn sẽ bắt đầu năm 2027. Hyundai vẫn nhắm tới năm 2028 để sản xuất hàng loạt mẫu taxi bay, nhưng phương tiện giao thông công cộng này có thể đi vào hoạt động hay không vẫn còn phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của eVTOL.

Theo Akar, việc ứng dụng rộng rãi eVTOL còn phụ thuộc một số công nghệ bao gồm mật độ năng lượng pin, motor, hiệu quả thiết bị điện tử, quản lý nhiệt và trọng lượng. Các nhà làm luật trên khắp thế giới đang cân nhắc độ an toàn và vấn đề liên quan tới không lưu. Hồi tháng 8/2023, Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu ban bố một loạt quy định đề xuất để vận hành an toàn eVTOL ở châu Âu. Tháng 7/2023, FAA cũng công bố kế hoạch giới thiệu dịch vụ taxi bay trên khắp nước Mỹ, hướng tới bắt đầu bay thương mại vào năm 2028, dựa trên sáng kiến Innovate28.

An Khang (Theo Live Science)