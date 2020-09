Huyết tương trắng đục như sữa do mỡ máu cao

Cần ThơBà Trần Thị Loan, 43 tuổi, ở Hậu Giang, thở nhanh sâu, nôn ói, bụng chướng căng đau, huyết tương đục như sữa.

Tiếp nhận bệnh nhân ngày 10/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiến hành các xét nghiệm, chẩn đoán bị viêm tụy cấp do tăng triglyceride (mỡ máu) gấp 65 lần so với bình thường, nồng độ 134 mmol/L. Bệnh nhân tiền sử bệnh đái tháo đường type 2. Huyết tương của bệnh nhân trắng đục như sữa là do mỡ máu tăng quá cao.

Huyết tương là một thành phần trong máu, thông thường là chất dịch trong và có màu vàng nhạt.

Bác sĩ hội chẩn quyết định thay huyết tương cho bệnh nhân. Sau khi thay 16 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, nồng độ triglyceride máu bệnh nhân về bình thường, huyết tương không còn màu trắng đục nữa mà trở lại màu bình thường.

Hiện bệnh nhân không sốt, tỉnh táo, hết đau bụng, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân Trần Thị Loan đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Bồ Kim Phương, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết viêm tụy cấp là tổn thương cấp tính của tụy. Bệnh thường xảy ra đột ngột, triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp từ viêm tụy cấp nhẹ đến mức độ nặng (thể hoại tử), biến chứng suy đa tạng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao.

Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm tụy cấp, hàng đầu là sỏi mật và nghiện rượu (80%), tăng triglyceride máu (1,3-3,8%). Viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu là nguyên nhân thường không được chú ý và hay bị bỏ qua trong chẩn đoán. Tác nhân này chỉ được nghĩ đến khi không tìm được các nguyên nhân khác hoặc tình cờ phát hiện (xét nghiệm triglyceride rất cao) hoặc huyết tương đục như sữa.

Biểu hiện của viêm tụy cấp do tăng triglyceride cũng giống như viêm tụy cấp do các nguyên nhân khác.

Huyết tương của bệnh nhân Loan có màu trắng đục. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Dương Thiện Phước, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết thay huyết tương là phương pháp tiên tiến điều trị viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu.

"Bệnh nhân sau khi điều trị ổn định, điều quan trọng là phải tìm nguyên nhân tăng triglyceride máu để loại bỏ, đồng thời dùng thuốc để giảm nồng độ mỡ máu nhằm tránh viêm tụy cấp tái phát", bác sĩ Phước nói.

