Huyền thoại Philippe Starck thiết kế biệt thự tại MerryLand Quy Nhơn

Bình ĐịnhPhilippe Starck sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc thiết kế điều hành tại phân khu biệt thự bán đảo Hollywood Hills.

Ngày 17/8, Hưng Thịnh Land - thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác với thương hiệu thiết kế nhà ở và khách sạn YOO tại Bangkok (Thái Lan) nhằm phát triển bộ sưu tập biệt thự bán đảo YOO Inspired by Starck ở phân khu Hollywood Hills thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn.

Hưng Thịnh Land ký kết hợp tác cùng YOO Inspired by Starck tại Bangkok. Ảnh: Hưng Thịnh

Cùng với YOO, Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ ra mắt bộ sưu tập biệt thự bán đảo Hollywood Hills trải rộng 90 ha trên dải đồi ôm trọn vịnh biển và thung lũng tại bán đảo Hải Giang. Đặc biệt, phân khu này có sự tham gia của Philippe Starck – kiến trúc sư, nhà thiết kế người Pháp được tờ Financial Times gọi là "huyền thoại".

Starck sẽ đóng vai trò Giám đốc thiết kế điều hành dự án và YOO Inspired by Starck sẽ thiết kế, hoàn thiện, trang bị nội thất cho từng căn biệt thự. Ông cùng đội ngũ sáng tạo sẽ trực tiếp khảo sát và thiết kế bộ sưu tập biệt thự giới hạn tại phân khu Hollywood Hills.

Bên cạnh đó, YOO Inspired by Starck cũng đồng hành với Tập đoàn Hưng Thịnh trong tư vấn, cung cấp các ý tưởng thiết kế về kiến trúc, ngoại thất cho khu biệt thự, sảnh đón, cảnh quan và các khu vực tiện ích chung... nhằm tạo nên trải nghiệm đẳng cấp cho toàn phân khu Hollywood Hills.

Biệt thự bán đảo Hollywood Hills chuẩn bị ra mắt. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Bảo, đại diện Hưng Thịnh Land cho biết MerryLand Quy Nhơn được định hướng trở thành di sản của vùng đất, biểu tượng cho sự thanh lịch, tinh tế và lòng hiếu khách như chính triết lý của huyền thoại thiết kế Philippe Starck.

"Thông qua lần hợp tác này, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng YOO sẽ tạo nên giá trị văn hóa và dấu ấn nghệ thuật khác biệt cho phân khu Hollywood Hills", ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Rich Millar, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của YOO tin tưởng vào quan hệ hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh tại dự án MerryLand Quy Nhơn.

"Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt dự án đầu tiên tại Việt Nam với một đối tác phát triển xứng tầm. Dự án này sẽ thể hiện sự quyến rũ, thông minh và tinh tế của Starck, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sống tuyệt vời", ông Rich Millar cho biết.

Philippe Starck là nhà thiết kế đương đại nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Bộ sưu tập của Starck gồm hơn 10.000 sản phẩm từ loa đến đèn chùm, từ môtô đến siêu du thuyền. Đặc biệt các khách sạn do ông thiết kế trở thành điểm đến nổi tiếng trên thế giới thu hút nhiều du khách như Delano ở Miami, Mondrian ở Los Angeles, Hudson ở New York... Hollywood Hills tại MerryLand Quy Nhơn sẽ là cái tên mới trong danh sách bộ sưu tập biệt thự do chính Starck thiết kế tại Việt Nam.

Khun by YOO - một trong những công trình nổi tiếng thế giới do Philippe Starck thiết kế tọa lạc tại Bangkok. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh

Được thành lập vào năm 1999 bởi Philippe Starck và doanh nhân bất động sản John Hitchcox, YOO là thương hiệu thiết kế khách sạn và nhà ở nổi tiếng thế giới với hơn 85 dự án tại 36 quốc gia. Đơn vị này đang hợp tác trực tiếp với nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế như Marcel Wanders, Jade Jagger, Steve Leung, Sussanne Khan, Kate Moss và Mark Davidson. Công ty sở hữu danh mục các dịch vụ đa dạng như thiết kế nội thất, kiến trúc, phát triển, đầu tư, tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Diệp Anh