Huyền thoại Nhật Bản bị Mỹ cắt tài trợ vì muốn Iran dự World Cup

Cựu tiền vệ Keisuke Honda mất một hợp đồng quảng cáo với công ty Mỹ, sau khi công khai ủng hộ đội tuyển Iran dự World Cup 2026.

Cựu tiền vệ 39 tuổi tiết lộ thông tin trên mạng xã hội X hôm 14/3. Theo Honda, một chiến dịch quảng cáo dự kiến được hoàn tất đúng thời điểm World Cup 2026 đã bị phía đối tác Mỹ tạm dừng sau phát biểu của ông liên quan đến Iran.

"Tôi biết đây là vấn đề rất nhạy cảm, nhưng tôi muốn họ tham dự World Cup", Honda viết hôm 12/3, sau khi chia sẻ bài đăng Iran tẩy chay World Cup 2026.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông viết: "Có vẻ một quảng cáo từ công ty Mỹ, vốn sắp được hoàn tất để ra mắt vào dịp World Cup, đã bị hoãn vì tuyên bố của tôi".

Cựu tiền vệ Nhật Bản Keisuke Honda ngồi trên ghế chỉ đạo trong trận ra mắt HLV tuyển Campuchia, khi đội đá giao hữu với Malaysia tại Phnom Penh, Campuchia ngày 10/9/2018. Ảnh: Reuters

Cựu tiền vệ 39 tuổi cũng chỉ trích quyết định này, nói thêm rằng những doanh nghiệp bỏ qua bản chất của vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên tư duy mục nát thì tốt nhất không nên hợp tác.

Honda thường xuyên bày tỏ quan điểm về các vấn đề xã hội và chính trị liên quan đến thể thao. Lần này, ông khẳng định bóng đá nên dành cho mọi đội tuyển đã giành quyền tham dự, bất chấp các căng thẳng địa chính trị.

Vấn đề Iran dự World Cup 2026 trở nên nhạy cảm giữa xung đột Trung Đông. Hôm 28/2, Mỹ và Israel không kích vào Tehran khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đáp trả bằng cách tấn công các nước có cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Theo kế hoạch, các trận đấu vòng bảng của Iran được bố trí trên các sân ở bờ Tây nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng đội tuyển Iran được chào đón tại World Cup, nhưng đồng thời nhận định việc họ tham dự có thể không phù hợp, với lý do liên quan đến an toàn của chính đội bóng.

Tài khoản mạng xã hội của đội tuyển Iran sau đó phản hồi, nhấn mạnh rằng việc quyết định các đội tham dự World Cup thuộc thẩm quyền của FIFA chứ không phải của bất kỳ quốc gia chủ nhà nào. Bài đăng cũng cho rằng không đội tuyển nào có thể bị loại khỏi giải chỉ vì yếu tố chính trị.

Honda là cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Nhật Bản trong hai thập niên gần đây. Ông khoác áo đội tuyển thời 2008-2018, ghi 38 bàn và góp mặt tại ba kỳ World Cup gồm 2010, 2014 và 2018. Tiền vệ tấn công này từng thi đấu cho nhiều CLB trên khắp năm châu lục, trong đó có AC Milan và CSKA Moscow.

Sau khi giải nghệ năm 2024, Honda chuyển sang công tác huấn luyện và các hoạt động kinh doanh. Tại Nhật Bản, ông vẫn là một biểu tượng của bóng đá nước này, với tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

