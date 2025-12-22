Huyền thoại Esports Faker nhắc đến HLV Park khi trở lại Việt Nam

Hà NộiLee Sang-hyeok (Faker) thể hiện hiểu biết về Việt Nam, khi trở lại sau 6 năm và giữ nguyên sức hút với cộng đồng Esports Việt Nam, đặc biệt ở trò chơi Liên minh Huyền thoại (LMHT).

Tháng 5/2019, Faker dự Mid-Season Invitational - sự kiện thể thao điện tử (Esports) quy mô đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Khi ấy, anh mới 23 tuổi và T1 vẫn còn mang tên cũ là SKT T1, cùng lời hứa sẽ trở lại Việt Nam.

Đến hôm qua 21/12, Faker một lần nữa đứng trước người hâm mộ Việt Nam, trong sự kiện fanmeeting mang tên "Lời hứa đã được thực hiện" (The Promise Fulfilled), tại Trung tâm triển lãm Việt Nam VEC ở Hà Nội. Ở tuổi 29, Faker sát cánh cùng những đồng đội khác 6 năm trước, gồm Choi Hyeon-joon (Doran), Moon Hyeon-jun (Oner), Kim Soo-hwan (Peyz) và Ryu Min-seok (Keria).

Người hâm mộ đổ dồn sự chú ý khi Faker (áo trắng) xuất hiện tại sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam VEC ở Hà Nội ngày 21/12/2025.

Sau các trận trình diễn với những game thủ giỏi nhất Việt Nam, Faker và đồng đội tham gia giao lưu hơn một giờ với người hâm mộ. Các hoạt động như học tiếng Việt, kiểm tra kiến thức về Việt Nam nhận được nhiều sự hưởng ứng và được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Faker gây bất ngờ khi là người duy nhất trong đội cho rằng người Việt Nam có ăn phở với kim chi. "Vì tôi nhìn thấy ở Việt Nam có người ăn như thế", anh nói, sau đó chỉ xuống phía dưới cho rằng có người giơ tay đồng ý.

Bên cạnh đó, 5 thành viên T1 cũng đều biết Việt Nam vừa giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của một người Hàn Quốc là HLV Kim Sang-sik. Khi được hỏi biết gì thêm về bóng đá Việt Nam, Faker cho biết: "Một người Hàn Quốc từng làm việc ở đây là ông Park Hang-seo. Từ đó, tôi biết người dân Việt Nam rất hâm mộ bóng đá".

Faker đội nón lá khi giao lưu với người hâm mộ.

Faker, tên thật là Lee Sang-hyeok, sinh năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Faker được xem là GOAT (vĩ đại nhất mọi thời) với 6 lần vô địch thế giới LMHT cùng T1. Anh có mọi danh hiệu một VĐV Esports mong muốn cùng thu nhập hàng năm khoảng 6,5 triệu USD, tức khoảng 170 tỷ đồng.

Faker biết đến LMHT vào cuối năm 2011, rồi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2012 và chỉ gắn bó với T1. Anh được mệnh danh là "Quỷ vương bất tử" khi đang duy trì thi đấu đỉnh cao ở tuổi 29, trong khi đó tuổi trung bình của game thủ là khoảng 25. Faker khẳng định anh chưa nghĩ đến giải nghệ. "Tôi rất yêu game, muốn tham gia nhiều trận đấu và giải vô địch hơn nữa", anh cho hay.

Xen giữa hai lần đến Việt Nam, Faker trải qua khủng hoảng thành tích giai đoạn năm 2019 đến 2021, rồi trở lại mạnh mẽ với bốn lần liền vào chung kết thế giới LMHT, với ba lần đăng quang từ năm 2023-2025. Sức hút của Faker và T1 đã thu hút khoảng 20.000 người đến tham dự trong hai ngày tổ chức sự kiện ở VEC, trong đó có nhiều người ở độ tuổi U40. Đại diện ban tổ chức cho biết T1 là biểu tượng toàn cầu của LMHT, còn Faker đã giúp thay đổi góc nhìn về Esports của nhiều người trên thế giới.

Hiếu Lương