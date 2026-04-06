Huy động tàu cỡ lớn chở dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao huy động các tàu vận tải cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Trung Đông về Việt Nam.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai loạt giải pháp ứng phó biến động năng lượng do xung đột Trung Đông. Bộ giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát đội tàu Việt Nam tại Trung Đông, duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu. Trường hợp phát sinh tình huống cần hỗ trợ, cơ quan này kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao và đơn vị liên quan.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được yêu cầu phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam làm việc với các chủ tàu để xây dựng phương án huy động tàu vận tải cỡ lớn, bao gồm tàu chở dầu thô, LPG và LNG từ vịnh Ba Tư về Việt Nam. Giải pháp này nhằm chủ động nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cũng như bảo đảm nguồn cung dầu, khí trong nước.

Tàu chở dầu của Tập đoàn Petrolimex. Ảnh: Petrolimex

Bên cạnh đó, Cục khẩn trương thẩm định phương án an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế, đặc biệt tại Quảng Ninh và TP HCM. Việc này nhằm tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Song song đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị được giao nghiên cứu giải pháp tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công, đặc biệt đối với các công trình trọng điểm quốc gia trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng. Các đơn vị triển khai giải pháp nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học.

Các yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, đặt áp lực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng và chi phí sản xuất trong nước. Bộ Xây dựng kỳ vọng việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực và duy trì ổn định kinh tế.

Báo cáo Chính phủ mới đây về tác động của biến động giá xăng dầu tới tình hình đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết cả nước có 44 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng. Với kịch bản xấu nhất là giá nhiên liệu tăng 100% so với tháng 2, dự toán công trình giao thông có thể đội vốn xấp xỉ 16%. Chi phí xây dựng các dự án giao thông trọng điểm ước tăng 42.300 tỷ đồng, gây áp lực rất lớn lên ngân sách.

Đoàn Loan