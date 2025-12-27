Hủy diễn tại Trung tâm Trump-Kennedy, nghệ sĩ bị yêu cầu bồi thường 1 triệu USD

MỹNghệ sĩ Chuck Redd bị kiện vì hủy buổi biểu diễn đêm Giáng sinh do Trung tâm Kennedy đổi tên thành Trump-Kennedy.

Chủ tịch Trung tâm Kennedy ở Washington ngày 26/12 chỉ trích quyết định hủy diễn đêm Giáng sinh của Chuck Redd, đồng thời thông báo sẽ yêu cầu ông bồi thường thiệt hại một triệu USD cho "chiêu trò chính trị này".

"Ông quyết định hủy diễn vào phút chót chỉ vì trung tâm được đổi tên để ghi nhận công lao của Tổng thống Trump đối với di sản quốc gia này. Đây là hành động thiếu thiện chí và gây tổn thất lớn cho một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận", Richard Grenell, chủ tịch trung tâm, viết trong thư.

Redd không phản hồi yêu cầu bình luận.

Công nhân thêm tên ông Trump vào Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington ngày 19/12. Ảnh: AP

Ông Redd chơi trống và rung cầm, đã phụ trách buổi hòa nhạc Jazz Jams trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Trung tâm Kennedy từ năm 2006. Ngay sau khi Trung tâm Kennedy đổi tên, ông đã quyết định rút khỏi buổi hòa nhạc.

"Khi tôi nhìn thấy trung tâm đổi tên trên trang web và vài tiếng sau tòa nhà cũng đổi tên, tôi đã đưa ra quyết định", ông cho hay, nói thêm sự kiện này vốn là "truyền thống vào Giáng sinh" và ông thường tạo điều kiện cho ít nhất một học viên ngành âm nhạc tham gia.

"Đó là một trong nhiều lý do khiến tôi thấy rất buồn khi phải hủy diễn", ông nói.

Trung tâm Kennedy được xây dựng năm 1964 và mở cửa đón khách từ năm 1971. Trên website, trung tâm mô tả ông Kennedy "đã dành cả đời để ủng hộ và bảo trợ nghệ thuật".

Công trình ban đầu có tên gọi Trung tâm Văn hóa Quốc gia, được khởi xướng năm 1958 bởi tổng thống Dwight D. Eisenhower và huy động đủ vốn dưới thời ông Kennedy. Hai tháng sau khi ông Kennedy bị ám sát tháng 11/1963, tổng thống Lyndon Johnson đổi tên công trình thành Trung tâm John F. Kennedy.

Các thành viên hội đồng quản trị của trung tâm thường được chia đều giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Hồi tháng 2, Tổng thống Trump sa thải các thành viên Dân chủ do cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và thay thế bằng người của mình. Ông Trump sau đó được bầu làm chủ tịch hội đồng Trung tâm Kennedy, còn ông Grenell được bổ nhiệm là chủ tịch Trung tâm. Nhà Trắng hôm 18/12 thông báo hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã bỏ phiếu nhất trí đổi tên địa điểm này thành Trung tâm Trump - Kennedy.

Hồng Hạnh (Theo AP)