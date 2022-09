Huy chương Aquaman Vietnam mang dấu ấn địa đầu tổ quốc

Quảng NinhVĐV hoàn thành Aquaman Vietnam sẽ nhận tấm huy chương in hình mũi Sa Vĩ - địa điểm đón ánh mặt trời đầu tiên ở miền Bắc.

Mặt trước huy chương in nổi quảng trường Sa Vĩ với hình những lá dương hướng thẳng lên trời xanh, cờ tổ quốc tung bay và dòng chữ "Sa Vĩ - địa đầu tổ quốc" màu vàng nổi bật.

Khối chữ "Aquaman Vietnam by VnExpress Marathon" in nổi bật trên vành đai tranh gốm của quảng trường một lần nữa khẳng định ý nghĩa của cuộc đua do VnExpress tổ chức, khơi gợi tinh thần thể thao, đưa VĐV đến với mảnh đất thiêng liêng nơi vùng biên ải.

Huy chương Aquaman Vietnam. Ảnh: VM

Mặt sau huy chương đơn giản hoá với các dòng chữ khắc chìm các thông tin của giải. Đặc biệt, câu thơ trong bài thơ Vui thế hôm nay... của Tố Hữu: "...Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước..." được in ở trung tâm như thể hiện sự thống nhất, rút ngắn khoảng cách hai đầu đất nước. Aquaman Vietnam cũng là nơi kết nối 1.000 VĐV từ mọi miền cùng đến đây cho một hành trình đặc biệt.

Mặt sau của huy chương in chìm câu thơ của Tố Hữu.

Huy chương kích thước 97 x 86 mm, sử dụng hiệu ứng đổi màu ấn tượng trên các chi tiết trang trí được khắc nổi công phu. Khi hoàn thành các cự ly theo đúng quy định, VĐV đều được nhận huy chương tương ứng theo từng màu dây với 4 sắc màu xanh dương, xanh navy, cam, hồng cùng hình ảnh dải lụa uốn quanh như những con sóng vỗ trên đường bờ biển Trà Cổ.

Chính thức khởi tranh vào sáng 1/10 với nội dung thi đấu cho trẻ em, đường đua Aquaman Vietnam 2022 sẽ đưa VĐV trải nghiệm vẻ đẹp của bãi biển Trà Cổ trong khoảnh khắc bình minh, sải bước trên con đường ven biển, chạy qua những hàng phi lao xanh khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá.

VĐV Nguyễn Quang Chiến, người từng tham gia buổi chạy thử cung đường Aquaman Vietnam 2022 ngày 18/9 vừa qua cho biết, sải bước trên đường chạy của giải không những là trải nghiệm mang tinh thần thể thao độc đáo mà còn khiến anh cảm thấy tự hào trên từng bước chân khi được ngắm nhìn vẻ đẹp của Trà Cổ và về đích ngay trước mũi Sa Vĩ, địa đầu của đất nước.

Thảo Miên