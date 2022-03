Hút thuốc làm tăng nguy cơ phình động mạch ở phụ nữ

Một nghiên cứu mới cảnh báo hút thuốc làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng phình động mạch não ở phụ nữ.

Nghiên cứu bao gồm 545 phụ nữ, từ 30 đến 60 tuổi, đã được chụp cắt lớp não tại 5 bệnh viện nghiên cứu và giảng dạy lớn ở Mỹ và Canada từ 2016 đến 2018. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy 152 phụ nữ bị chứng phình động mạch não chưa vỡ.

Phình mạch là một đoạn động mạch bị suy yếu và phình ra. Nếu túi phình bị vỡ, nó có thể gây chảy máu dẫn đến tử vong. So với những người không hút thuốc, phụ nữ hút thuốc có nguy cơ mắc chứng phình động mạch cao hơn 4 lần, còn những người hút thuốc và bị huyết áp cao gấp 7 lần.

Phụ nữ hút thuốc có nguy cơ bị phình động mạch cao hơn so với những người không hút. Ảnh: AP.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, lý do phổ biến nhất để chụp cắt lớp não ở phụ nữ là đau đầu dai dẳng, xảy ra ở 62,5% những người có chứng phình động mạch, so với 44% ở những người không mắc. Hầu hết túi phình nằm trong động mạch cảnh, đây là mạch máu chính dẫn đến não.

Phụ nữ bị phình động mạch não hút thuốc nhiều hơn những người được chụp cắt lớp não bình thường (trung bình 20 điếu so với 12 điếu mỗi ngày) và hút thuốc lâu hơn (trung bình 29 năm so với 20 năm).

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 1/3 phụ nữ bị phình động mạch não phải phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật xâm lấn khác, trong khi 2/3 phụ nữ được theo dõi monitor.

"Nên cân nhắc việc tầm soát chứng phình động mạch não chưa vỡ ở phụ nữ từ 30 đến 60 tuổi hút thuốc lá", nhà nghiên cứu, bác sĩ giải phẫu thần kinh Christopher Ogilvy tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess và trường Y Harvard ở Boston, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Khoảng 6,5 triệu người ở Mỹ được cho là mắc chứng phình động mạch não chưa vỡ. Các yếu tố nguy cơ gồm tiền sử gia đình, đa nang trên thận (bệnh thận đa nang) và rối loạn mô liên kết. Nghiên cứu trước đây cho thấy phình động mạch phổ biến hơn ở phụ nữ và những người hút thuốc.

Châu Vũ (Theo Health Day)