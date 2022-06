Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ giảm thính lực

Hút thuốc lá trực tiếp hay thụ động đều có thể gây tác động lớn đến thính lực theo một số nghiên cứu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA vào tháng 1/2022 cho thấy, mối liên hệ giữa hút thuốc thường xuyên và các vấn đề về thính giác. Nghiên cứu này xem xét các trường hợp mất thính lực trong hơn 30 năm giữa ba nhóm: người chưa bao giờ hoặc từng hút thuốc, người bỏ thuốc lá trong thời gian nghiên cứu và người vẫn hút thuốc trong thời gian nghiên cứu.

Qua các bài kiểm tra thính giác, nhóm vẫn hút thuốc lá phản ứng kém với âm thanh so với hai nhóm còn lại. Những người hút thuốc lá thụ động có nguy cơ mất thính giác cao gấp hai lần so với người không hoặc ít tiếp xúc với khói thuốc lá.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hút thuốc lá thụ động gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ sơ sinh và trẻ em. Một số tình trạng thường gặp như hen suyễn, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm tai giữa và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh... Trong một số trường hợp, nhiễm trùng tai ở trẻ có thể dẫn đến mất thính giác.

Hút thuốc lá làm suy yếu hệ thống miễn dịch, gây tổn thương lên các mô trong mũi và cổ họng khiến chúng dễ bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến tai. Chất nicotine và carbon monoxide có trong thuốc lá và khói thuốc đều làm giảm nồng độ oxy trong máu. Điều này làm co mạch máu trên toàn cơ thể gồm cả những mạch máu ở tai trong chịu trách nhiệm duy trì sức khỏe của tế bào tóc. Chất này còn can thiệp vào chất dẫn truyền thần kinh trong dây thần kinh chịu trách nhiệm giúp não nhận biết âm thanh đang nghe, giải phóng các gốc tự do có thể làm hỏng DNA và gây bệnh. Điều này khiến bạn nhạy cảm với tiếng ồn lớn dẫn đến dễ mất thính lực.

Chất nicotine và carbon monoxide trong khói thuốc lá có thể ảnh hưởng đến tai. Ảnh: Freepik

Hút thuốc lá chủ động và thụ động còn là nguyên nhân dẫn đến ù tai, hoa mắt và chóng mặt, tăng nguy cơ sẩy thai, đột quỵ và đau tim do huyết áp cao hơn và các mạch máu bị tổn thương...

Nghiên cứu đăng trên JAMA đề cập việc cải thiện thính lực ở những người bỏ hút thuốc so với người tiếp tục hút. Nếu như bạn từng hút thuốc lá và bỏ thuốc, thính lực có thể được cải thiện dần. Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, 20 phút kể từ điếu thuốc cuối cùng, huyết áp của bạn giảm và tuần hoàn được phục hồi. Trong vòng 8 giờ, nồng độ carbon monoxide và oxy của bạn trở lại bình thường. Trong 48 giờ, khứu giác và vị giác được cải thiện và các dây thần kinh cũng bắt đầu tái tạo.

Bỏ hút thuốc lá giảm nguy cơ mất thính lực và ngăn ngừa mắc các bệnh về ung thư, tổn thương mạch máu khác. Giai đoạn đầu có thể gặp khó khăn trong việc cai thuốc, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để đưa ra kế hoạch cai thuốc hiệu quả và hạn chế tái sử dụng thuốc lá.

Nhi Tiêu

(Theo Healthy Hearing, Healthline)