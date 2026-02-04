'Nên xử phạt người hút thuốc lá khi lái xe bằng camera AI'

Luật cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, nhưng đến giờ vẫn chưa có chế tài xử phạt nào dành cho hành vi tương tự khi lái xe.

Sáng nay đi làm, tôi chạy xe máy giữa dòng người ken đặc, cố giữ khoảng cách để tránh va quẹt. Nhưng có những thứ không thể tránh được, dù đã rất cẩn thận. Chạy xe phía trước tôi là một người đàn ông trung niên, một tay lái xe, tay kia kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở. Ông ta phì phèo rít từng hơi, khói thuốc và tàn thuốc theo gió tạt thẳng vào mặt những người phía sau.

Tôi bắt đầu thấy ngộp thở. Mùi khói thuốc nồng nặc xuyên qua cả lớp khẩu trang, khiến tôi cay xè mũi và cổ họng. Chưa kịp vượt lên thì một tàn thuốc đỏ rực bất ngờ bay ngược lại, trúng thẳng vào mắt tôi. Cảm giác bỏng rát khiến tôi giật mình, tay lái loạng choạng trong tích tắc. May mắn là tôi kịp ghì xe lại, nếu không, chỉ một giây mất kiểm soát giữa dòng xe đông đúc cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Đó không phải lần đầu tôi trở thành "nạn nhân" của khói thuốc trên đường. Trước đây, tàn thuốc từng rơi vào áo khoác của tôi, để lại một vết cháy nhỏ. Lần khác, đứng chờ đèn đỏ cạnh một thanh niên hút thuốc, tôi cũng ho sặc sụa vì mùi hôi và khó chịu. Nhưng lần này, khi tàn thuốc suýt gây tai nạn, tôi mới thực sự thấy sợ. Sợ cho bản thân và cả những người xung quanh.

Điều khiến tôi bức xúc là hành vi này diễn ra rất phổ biến trên đường phố, nhất là từ khi lực lượng CSGT không còn thường xuyên chốt chặn ở các giao lộ. Không ít người vừa chạy xe vừa hút thuốc, thản nhiên phả khói vào không khí, bất chấp việc người khác có thể bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong khi đó, tác hại của khói thuốc lá thụ động đã được cảnh báo từ lâu, chưa kể nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông khi tàn thuốc bay lung tung.

Điều 11, khoản 3 Điều 13 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 có quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện và ở khu vực công cộng. Ngay cả việc sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe cũng sẽ bị xử lý.

Tuy nhiên, việc hút thuốc trên phương tiện cá nhân như xe máy, ôtô thì chưa có quy định cấm hay chế tài xử phạt nào. Trong khi đó, tình trạng hút thuốc khi lái xe diễn ra khá nhiều trên thực tế, gây bức xúc và ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh hít phải khói thuốc, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em. Do đó, cần sớm có quy định cấm và chế tài xử phạt cụ thể đối với hành vi vừa lái xe vừa hút thuốc, để đảm bảo an toàn giao thông và góp phần bảo vệ môi trường.

Chúng ta đã phạt nguội ôtô, xe máy vi phạm giao thông bằng camera AI, vậy tại sao không áp dụng công nghệ tương tự với hành vi hút thuốc khi lái xe trên đường? Tôi cho rằng đã đến lúc cần nghiên cứu sử dụng camera AI để nhận diện và xử phạt người hút thuốc lá khi đang điều khiển xe máy, xe đạp hay thậm chí là ôtô. Công nghệ hiện nay hoàn toàn đủ khả năng phân tích hình ảnh, phát hiện vi phạm, giống như cách đã làm với lỗi vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm.

Ở đây, xử phạt không chỉ để răn đe, mà quan trọng hơn là để bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành và an toàn của những người tham gia giao thông khác. Tôi tin rằng, khi có chế tài đủ mạnh và công nghệ hỗ trợ, thói quen vô ý thức ấy sẽ dần biến mất. Ít nhất, sẽ không còn những người như tôi phải nơm nớp lo sợ mỗi khi phía trước có ai đó vừa lái xe vừa phì phèo điếu thuốc.

Minh Thu