Hụt hẫng vì bát phở 40 nghìn tăng giá lên 55 nghìn mùa Tết

Sau Tết năm ngoái, tiệm phở gần công ty tôi tăng 15 nghìn, không biết sau Tết năm nay sẽ ra sao?

Tôi là một người làm việc văn phòng bình thường, thu nhập không quá cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống nếu biết chi tiêu hợp lý. Mỗi buổi sáng hoặc trưa, tôi thường ghé quán ăn gần công ty.

Trong số đó, quán phở quen là nơi tôi lui tới nhiều nhất vì hợp khẩu vị, tiện đường và giá cả phải chăng. Thế nhưng, điều khiến tôi ám ảnh nhất mỗi dịp đầu năm lại chính là câu chuyện tăng giá sau Tết.

Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ngoái, trước Tết, một bát phở có giá 40.000 đồng. Mức giá ấy với tôi là chấp nhận được. Một bữa sáng gọn nhẹ, đủ năng lượng để bắt đầu ngày làm việc và không quá áp lực với túi tiền.

Nhưng chỉ vài ngày sau Tết, khi quay lại làm việc, tôi bất ngờ khi thấy bảng giá mới là 55.000 đồng cho một bát phở, tăng 15.000 đồng. Con số ấy có thể không quá lớn với nhiều người, nhưng với một nhân viên văn phòng gần như mỗi ngày như tôi, nó tạo ra áp lực rất rõ ràng.

Tôi không phản đối việc tăng giá vì tôi hiểu rằng sau Tết, nhiều chi phí đầu vào tăng lên: thịt bò, xương, rau, gia vị, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên. Chủ quán cũng phải xoay xở giữa rất nhiều áp lực.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là tốc độ và mức độ tăng giá dường như quá đột ngột, trong khi thu nhập của người lao động như tôi không hề tăng theo. Sau Tết, lương vẫn vậy. Thậm chí nhiều công ty còn siết chặt chi tiêu, thưởng Tết cũng không phải năm nào cũng dư dả.

Trong khi đó, không chỉ phở, mà hàng loạt dịch vụ khác đều âm thầm điều chỉnh giá. Cốc cà phê sáng, suất cơm trưa, tiền gửi xe, thậm chí cả tiền cắt tóc... tất cả như cùng nhau bước vào một mặt bằng giá mới. Cảm giác của tôi mỗi khi bước vào quán phở quen sau Tết là sự lưỡng lự. Tôi nhìn bảng giá lâu hơn, cân nhắc nhiều hơn.

Tôi tự hỏi: Liệu việc tăng giá mạnh sau Tết có thực sự là giải pháp lâu dài cho các quán ăn? Ở góc nhìn của người tiêu dùng, việc tăng giá đột ngột dễ tạo ra tâm lý hụt hẫng. Khách quen có thể chấp nhận một mức tăng hợp lý, nhưng nếu mức tăng quá cao, họ sẽ dần thay đổi thói quen. Họ tìm quán khác, chuyển sang món khác, hoặc tự nấu ăn mang theo. Khi thói quen đã thay đổi, rất khó để kéo họ quay lại.

Ở góc nhìn của người bán, tôi hiểu họ cũng có nỗi lo riêng. Sau Tết, chi phí nguyên liệu thường tăng, nhân công khan hiếm, nhiều người nghỉ việc hoặc yêu cầu lương cao hơn. Giá điện, nước, gas cũng không đứng yên. Chủ quán buộc phải cân đối để duy trì hoạt động.

Nhưng có lẽ điều cần thiết không chỉ là tăng giá, mà còn là cách tăng giá và mức tăng sao cho hài hòa. Tôi từng thử trò chuyện với cô chủ quán phở quen. Cô bảo: "Cô cũng không muốn tăng đâu, nhưng giá thịt bò lên quá cao, không tăng thì lỗ".

Vấn đề là, khi giá cả leo thang sau Tết trở thành thông lệ, nó tạo ra một áp lực tâm lý rất lớn. Tôi chỉ mong có sự minh bạch và chia sẻ. Nếu quán giải thích rõ ràng lý do tăng giá, nếu mức tăng vừa phải và có lộ trình, người tiêu dùng sẽ dễ đồng cảm hơn.

