Hướng Việt Properties đặt mục tiêu phát triển bất động sản bền vững

TP HCMCông ty Cổ phần Hướng Việt Properties ra mắt ngày 26/3, phát triển bất động sản tích hợp, tập trung vào ba trụ cột nhà ở, thương mại và công nghiệp, hướng đến với giá trị bền vững.

Hướng Việt Properties định vị trở thành đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp đa ngành, mang đến giải pháp toàn diện cho chuỗi giá trị đô thị hiện đại. Công ty tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược gồm nhà ở - thương mại - công nghiệp.

Theo ông Karl Duy Trương, Phó tổng giám đốc Hướng Việt Properties, công ty đặt mục tiêu dài hạn trong việc kiến tạo những không gian sống xanh và giá trị bền vững. Doanh nghiệp lựa chọn phát triển danh mục dự án có chọn lọc, đồng bộ và hướng đến giá trị bền vững. Mỗi dự án không dừng ở chức năng lưu trú hay kinh doanh, mà được xem là một phần trong hệ sinh thái đô thị, góp phần tạo ra môi trường sống và làm việc ổn định theo thời gian.

Ông Karl Duy Trương, Phó tổng giám đốc Hướng Việt Properties phát biểu tại sự kiện ra mắt Hướng Việt Properties. Ảnh: Minh Minh

Đơn vị có danh mục dự án đa dạng. Ở phân khúc cao tầng, 10 dự án đang triển khai có tổng diện tích sàn hơn 1,8 triệu m2, cung cấp khoảng 31.800 căn hộ. Mảng nhà ở thấp tầng có 4 dự án với tổng quy mô 570 ha, tương đương khoảng 23.900 sản phẩm. Bên cạnh đó, 5 dự án thương mại đạt tổng diện tích sàn hơn 363.000 m2 và ba dự án công nghiệp có quy mô khoảng 690 ha. Tổng quỹ đất doanh nghiệp đang sở hữu và phát triển vào khoảng 1.340 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.

Trong lĩnh vực nhà ở, công ty định hướng kiến tạo không gian sống cân bằng giữa yếu tố đô thị và thiên nhiên. Hai dòng sản phẩm chính gồm nhà ở cao cấp tại khu vực trung tâm và các khu đô thị sinh thái tại vùng vệ tinh. Một số dự án đang triển khai như: Palm City tại khu Đông TP HCM với quy mô 30 ha, hay LA Home tại khu vực Tây Ninh với quy mô khoảng 100 ha. Các dự án này hướng đến nhu cầu ở thực, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của cư dân đô thị.

Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến tái khởi động dự án Palm City với định vị mới. Palm City có vị trí chiến lược khi liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm - tâm điểm phát triển mới của TP HCM. Tọa lạc tại khu đô thị Nam Rạch Chiếc, khu vực đang có phát triển nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt Bắc - Nam và đặc biệt là nút giao An Phú, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm lớn nhất thành phố. Với quy hoạch tổng thể và vị trí hiện hữu, Palm City được kỳ vọng thành khu đô thị tích hợp tại khu Đông TP HCM. Doanh nghiệp cho biết, đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để đưa dự án trở lại thị trường, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung nhà ở trong bối cảnh nguồn cung chất lượng còn hạn chế.

Phối cảnh dự án Palm City với định vị mới. Ảnh: Hướng Việt

Song song với mảng nhà ở, Hướng Việt Properties phát triển bất động sản thương mại với trọng tâm là các dự án văn phòng tiêu chuẩn cao tại các đô thị lớn. Một số dự án tiêu biểu gồm The Hallmark tại Thủ Thiêm, đạt các chứng nhận xanh quốc tế và The West tại Hà Nội, được vinh danh tại các giải thưởng bất động sản. Doanh nghiệp cho biết nhu cầu về văn phòng đạt tiêu chuẩn xanh và tích hợp công nghệ đang gia tăng, từ đó tạo động lực mở rộng danh mục trong thời gian tới.

Ở mảng công nghiệp, doanh nghiệp tập trung phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái nhằm tối ưu sử dụng tài nguyên và giảm tác động môi trường. Dự án tiêu biểu là khu công nghiệp Prodezi với quy mô khoảng 400 ha tại Tây Ninh. Doanh nghiệp nhận định xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI đang tạo điều kiện cho phân khúc này phát triển.

Phối cảnh khu công nghiệp theo mô hình sinh thái Prodezi với quy mô khoảng 400 ha tại Tây Ninh. Ảnh: Hướng Việt

Theo đánh giá của bà Từ Thị Hồng An, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê Thương mại TP HCM, Savills Việt Nam, xu hướng phát triển bất động sản hiện nay không dừng lại ở quy mô hay vị trí, mà ngày càng nhấn mạnh vào chất lượng quy hoạch, tiêu chuẩn vận hành và yếu tố bền vững trong suốt vòng đời dự án. Các mô hình phát triển tích hợp, nơi nhà ở, thương mại và công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, đang trở thành hướng đi phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị hiện đại. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển đa lĩnh vực và chú trọng yếu tố bền vững của Hướng Việt Properties được nhận định là phù hợp với xu thế chung của thị trường.

Ông Karl Duy Trương cho biết, với nền tảng quỹ đất và định hướng phát triển dài hạn, đơn vị đặt mục tiêu trở thành đơn vị phát triển bất động sản tích hợp có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Hướng Việt Properties tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, kiến tạo những dự án chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực triển khai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Hoàng Đan