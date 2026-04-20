Hướng quy hoạch bảo tồn, phát triển hệ sinh thái tại Vinhomes Green Paradise

Chủ đầu tư Vinhomes chọn mô hình siêu đô thị ESG++, sử dụng công nghệ thi công xanh, hệ thống vận hành phát thải thấp, hình thành điểm đến quốc tế gắn bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu.

Trong bối cảnh hướng đến Net Zero, chuẩn ESG dần trở thành xu hướng toàn cầu. Dưới góc nhìn chuyên gia, yếu tố này góp phần định hình dòng vốn chảy vào nhóm nhóm tài sản tương lai: vừa tạo tăng trưởng, vừa bảo đảm tính bền vững lẫn khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Trong số những mô hình đáp ứng đồng thời hai yêu cầu này, có đô thị ESG++.

Điểm đặc biệt của đô thị ESG++ là hai tầng giá trị bổ sung: tái sinh (Regeneration) và thích ứng khí hậu (Resilience). Vì đáp ứng cùng lúc hai yêu cầu, tái sinh và năng lực chịu đựng nên có thể hồi phục rất nhanh.

Tại Việt Nam, Cần Giờ có nhiều tiềm năng phát triển siêu đô thị ESG++, nhờ vị trí cách TP HCM khoảng 50 km. Thứ hai, nơi đây mang nhiều lợi thế về thiên nhiên, đặc biệt là khu sinh quyển, biển, gió - nếu quản trị tốt sẽ đem lại giá trị vô cùng lớn về kinh tế và chất lượng sống.

Dưới những nền tảng đó, Vinhomes Green Paradise chọn mô hình đô thị ESG++ tại Cần Giờ, ứng dụng các giải pháp bảo tồn, phát triển hệ sinh thái xuyên suốt từ quy hoạch tổng thể đến công nghệ thi công và vận hành trong tương lai.

Đường Rừng Sác qua Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Đặt hệ sinh thái làm trung tâm

Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha, hướng tới mô hình siêu đô thị ESG++, tức ESG và R-R (Regeneration - tái sinh, Resilience - thích ứng biến đổi khí hậu). Ngoài mô hình này, đô thị biển đạt chuẩn BREEAM & ISO 37122 - là hai chứng chỉ xanh, thông minh khắt khe hàng đầu thế giới.

Từ những tiêu chuẩn này, quy hoạch ưu tiên hệ sinh thái tự nhiên, mật độ xây dựng khoảng 16%, còn lại phần lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước. Trung tâm là hồ Lagoon nước biển tự nhiên rộng hơn 800 ha, đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và tạo vùng đệm sinh thái.

Ngoài ra, 3 mặt của dự án được bao bọc bởi hệ thống bờ biển dài hơn 121 km, góp phần duy trì hành lang sinh thái liên tục giữa rừng ngập mặn và môi trường biển. Việc giữ tỷ lệ mặt nước lớn giúp duy trì dòng chảy tự nhiên, hạn chế nguy cơ xáo trộn môi trường sống của các loài thủy sinh và chim di cư.

Ngoài ra, Vinhomes hướng tới phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn thông qua ươm trồng lại các khu vực suy thoái trong tổng diện tích sinh quyển hơn 75.000 ha, tái thả động vật bản địa và nghiên cứu môi trường rừng. Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu dự kiến được thành lập nhằm hỗ trợ các chương trình trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu giải pháp ứng phó nước biển dâng. Các chương trình cộng đồng gắn với quỹ cũng khuyến khích cư dân tham gia hoạt động bảo vệ hệ sinh thái, chuyển từ mô hình bảo tồn thụ động sang tái sinh chủ động.

Phối cảnh một phần siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vingroup

Công nghệ xây dựng giảm tác động

Theo đại diện đơn vị, phần lớn các dự án "xanh" tập trung vào giai đoạn vận hành nhưng tác động môi trường thực chất bắt đầu từ ngày đầu tiên thi công. Vinhomes Green Paradise tiếp cận vấn đề này từ điểm xuất phát. Dự án chọn phương pháp phun cát kết hợp cân bằng đào - đắp, tận dụng vật liệu trong phạm vi quy hoạch.

Đặc biệt hơn, công nghệ K-DPM được ứng dụng để xử lý bùn mềm thành vật liệu tái sinh thay thế cát tự nhiên. Chi phí cao hơn so với phương pháp truyền thống - nhưng đây là chi phí có lý do: giảm phát thải gián tiếp từ vận chuyển, hạn chế ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh, phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn trong phát triển hạ tầng ven biển. Bùn nạo vét trở thành nguyên liệu xây dựng. Đây là tư duy vòng tròn thay vì tuyến tính.

Song song với thi công, các chương trình trồng rừng ngập mặn được triển khai ngay trong quá trình xây dựng. Điều này có ý nghĩa thực chất: rừng cần thời gian để phát triển và ổn định, nên trồng sớm là cách duy nhất để đến khi đô thị vận hành, hệ sinh thái đã đủ trưởng thành để phát huy vai trò bảo vệ.

Công nghệ K-DPM giúp hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh. Ảnh: Vingroup

Vận hành phát thải thấp

Giai đoạn vận hành của Vinhomes Green Paradise được thiết kế theo hướng 100% điện sạch: điện gió ngoài khơi từ khoảng cách 3-14 km kết hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ. Lý do lựa chọn kết hợp này không đơn giản là đa dạng hóa gió và mặt trời có chu kỳ bổ sung lẫn nhau (ban đêm nhiều gió, ban ngày nhiều nắng), nên hệ thống pin lưu trữ không cần dự phòng quá lớn, giảm chi phí toàn bộ vòng đời.

Toàn bộ phương tiện trong khu đô thị từ xe tải, xe cứu hỏa đến cano chuyển sang 100% phương tiện điện. Đây không chỉ là quyết định về phát thải: phương tiện điện vận hành ít tiếng ồn hơn, ít rung động hơn, ít ô nhiễm nhiệt cục bộ hơn tất cả đều tác động trực tiếp đến chất lượng sống của cư dân và sự ổn định của hệ sinh thái xung quanh.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vingroup

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt ứng dụng công nghệ ozone, BAC, UV và chloramine, hướng đến tiêu chuẩn nước uống tại vòi. Đây là chi tiết không nhỏ: khi cư dân không cần mua nước đóng chai, lượng nhựa thải ra giảm đáng kể.

Toàn bộ hệ thống vận hành được theo dõi thông qua báo cáo dấu chân carbon định kỳ không chỉ để đánh giá mà để điều chỉnh liên tục, tạo điểm khác biệt giữa một đô thị ESG++ thực chất và một dự án chỉ gắn nhãn xanh.

Theo đại diện chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise mang kỳ vọng có thể thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời trở thành hình mẫu cho bài toán phát triển đô thị kinh tế gắn với bảo tồn hệ sinh thái ven biển. Dự án cũng hướng đến kiến tạo không gian sống chuẩn ESG, theo định hướng xanh - thông minh - sinh thái, đáp ứng xu hướng người dân tìm kiếm môi trường sống dưỡng lành. Việc kết hợp hệ sinh thái tiện ích đồng bộ được kỳ vọng thu hút du khách, hấp dẫn cư dân ở thực, hình thành cộng đồng sống bền vững lâu dài.

Thái Anh