Hướng dẫn viên được khen dù mắng khách suốt tour

Sau 70 phút bị một hướng dẫn viên cáu kỉnh mắng mỏ, phần lớn du khách vẫn thấy vui và khen người dẫn đoàn "tinh tế" khi tới bảo tàng ở Đức.

Trong ấn tượng của nhiều du khách, các bảo tàng châu Âu thường có không khí nghiêm túc, mọi người lặng lẽ chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử, nói chuyện thì thầm. Nhưng không khí tại bảo tàng Kunstpalast ở thành phố Düsseldorf, thủ phủ bang Nordrhein-Westfalen, Đức, lại khác biệt.

Bảo tàng lưu giữ bộ sưu tập thủy tinh lớn nhất châu Âu này luôn cháy vé tour tham quan từ tháng 5 nhờ một người nổi tiếng với biệt danh "hướng dẫn viên cáu kỉnh" Joseph Langelinck. Hai lần một tháng, Joseph sẽ dẫn khách tham quan bảo tàng, mỗi tour kéo dài một tiếng, giá gần 10 USD.

Chân dung "hướng dẫn viên hay mắng khách" Joseph Langelinck tại bảo tàng ở Đức. Ảnh: DM

Trên website bảo tàng, Joseph được miêu tả là một người hay cáu kỉnh, khó chịu, chán nản và kiêu ngạo nhưng biết mọi thứ. Thái độ của Joseph chủ yếu hướng đến một số nghệ sĩ và những tác phẩm mà nếu có quyền quyết định, anh sẽ không bao giờ cho trưng bày trong bảo tàng.

"Nhưng trên hết, anh ta tức giận với các du khách vì sự thiếu hiểu biết của họ. Hãy coi chừng hướng dẫn viên cau có này", website bảo tàng viết.

Trong chuyến tham quan, Langelinck thường mắng khách, chỉ tay vào mặt họ khi thấy ai đó xem điện thoại hoặc ngồi nghỉ. Tuy vậy, chính sự thô lỗ này của Joseph lại là nhân tố giúp bảo tàng thu hút thêm khách tới tham quan. Du khách đặt chỗ bây giờ sẽ phải chờ đến năm sau mới tới lượt.

"Tôi không bao giờ xúc phạm trực tiếp một cá nhân dựa trên tính cách hay ngoại hình của họ", nghệ sĩ trình diễn Carl Brandi, người vào vai hướng dẫn viên Langelinck, chia sẻ. Thay vì mắng một người, anh mắng cả nhóm.

Bảo tàng Kunstpalast đang kết hợp với nghệ sĩ Brandi thử nghiệm dự án "hướng dẫn viên cáu kỉnh", lấy cảm hứng từ trào lưu nhà hàng phục vụ thô lỗ Karen's Diner.

Giám đốc bảo tàng, Felix Krämer, cho biết dự án muốn đem tới một luồng không khí mới, thay vì sự tĩnh lặng vốn có trong các bảo tàng châu Âu.

Chuỗi nhà hàng Karen's Diner từng nổi tiếng với khẩu hiệu "đồ ăn tuyệt vời nhưng dịch vụ tệ hại", cố tình mang đến trải nghiệm ẩm thực khó chịu cho khách. Nhân viên liên tục khiến khách bực mình trong suốt bữa ăn. Dù vậy, quán vẫn thu hút nhiều khách, trong đó có các ngôi sao như Kate Garraway, Denise Van Outen và Coleen Rooney.

Nghệ sĩ Carl Brandi (trong vai hướng dẫn viên cáu kỉnh Joseph Langelinck) thuyết minh cho khách tham quan bảo tàng. Ảnh: DM

Karen's Diner từng bị chỉ trích vì có nhân viên "quá đà" song mô hình "hướng dẫn viên cáu kỉnh" tại bảo tàng Kunstpalast lại đang được đón nhận nồng nhiệt. Theo tờ Guardian, sau 70 phút bị mắng mỏ và chụp ảnh liên tục, phần lớn du khách vẫn thấy vui vẻ.

"Một trải nghiệm vừa buồn cười vừa thông minh", một du khách chia sẻ sau chuyến tham quan ngẫu hứng. "Cách anh ta châm biếm lối trưng bày của bảo tàng thật tinh tế", một du khách khác để lại bình luận.

Anh Minh (Theo DM)