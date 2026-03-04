Ai CậpMột hướng dẫn viên du lịch bị bắt sau khi bị cáo buộc vẽ lên kim tự tháp Unas 4.000 năm tuổi thuộc quần thể Unas.

Video ghi lại sự việc hồi cuối tháng 2 cho thấy một người đàn ông cúi sát lớp đá ở chân kim tự tháp để vẽ trong lúc thuyết minh cho nhóm du khách. Sau đó, ông ta dùng tay xóa nhưng dấu vết vẫn lộ rõ trong đoạn hình.

Hướng dẫn viên bị bắt vì vẽ bậy lên kim tự tháp

Những hình ảnh này lan rộng trên các nền tảng trưc tuyến. Nhiều tài khoản bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này "thiếu tôn trọng di sản nhân loại", "không thể chấp nhận với một người làm nghề hướng dẫn viên". Một số ý kiến yêu cầu xử lý nghiêm để răn đe, nhấn mạnh việc bảo tồn di tích cổ đại cần được đặt lên hàng đầu.

Trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết hướng dẫn viên đã "làm hư hại một cổ vật khi vẽ lên lớp vỏ ngoài của một trong các kim tự tháp". Ban đầu, thông tin chỉ nêu chung khu vực Giza. Tuy nhiên, sau khi video phổ biến, một thanh tra cổ vật đã gửi báo cáo đến đồn Cảnh sát Du lịch Saqqara để xác minh, qua đó tìm được nghi phạm.

Chân dung hướng dẫn viên vẽ bậy lên kim tự tháp. Ảnh: Bộ nội vụ Ai Cập

Giới chức cho hay các chuyên gia đã xử lý, xóa hoàn toàn dấu vẽ. Người đàn ông bị bắt và thừa nhận hành vi trong quá trình thẩm vấn. "Các biện pháp pháp lý đã được thực hiện", Bộ Nội vụ cho biết.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại kim tự tháp Unas thuộc nghĩa địa Saqqara, phía nam Giza. Công trình được xây dựng vào khoảng thế kỷ 24 trước Công nguyên cho Pharaoh Unas, nổi tiếng với "Văn bản Kim tự tháp" - hơn 200 câu thần chú khắc trên tường nội thất, được xem là bộ văn bản tang lễ cổ xưa nhất từng được biết đến.

Kim tự tháp Unas nằm trong quần thể Saqqara, thuộc di tích Memphis cổ đại - kinh đô đầu tiên của Ai Cập, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với hệ thống lăng mộ, đền đài và kim tự tháp quy mô lớn.

