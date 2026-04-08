TP HCM đẩy sớm lịch đăng ký thi lớp 10

Học sinh TP HCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ ngày 22/4, sớm hơn 10 ngày do lịch thi sớm hơn năm ngoái.

UBND TP HCM ngày 8/4 công bố lịch tuyển sinh đầu cấp, trong đó có khung thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10.

Học sinh có khoảng 10 ngày để đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến, từ 22-28/4. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 ở từng trường, chậm nhất ngày 4/5, học sinh có thể điều chỉnh trong khoảng 4-8/5.

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng thường, 2 chuyên và 3 tích hợp.

Lịch đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10 của TP HCM năm 2026 như sau:

Thời gian Nội dung Ngày 16-21/4 - Trường THCS phổ biến quy định, cách đăng ký, tư vấn nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 cho phụ huynh, học sinh 8h ngày 22/4 -17h ngày 28/4 - Học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10

- Trường THCS nhập dữ liệu xét tốt nghiệp, hỗ trợ thí sinh đăng ký nếu có sự cố - Học sinh ở các tỉnh, thành khác có nguyện vọng thi vào 3 trường chuyên của TP HCM nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Ngày 24-29/4 - Các đơn vị rà soát dữ liệu thí sinh Chậm nhất 9h ngày 29/4 - Khóa cổng đăng ký tuyển sinh 10 lần 1 Chậm nhất 16h ngày 4/5 (dự kiến) - Sở Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng nguyện vọng 1 ở từng trường 17h ngày 4/5 - 17h ngày 8/5 - Phụ huynh và học sinh điều chỉnh nguyện vọng (chỉ nhận điều chỉnh nguyện vọng, không thêm hoặc bỏ) Ngày 26-28/5 - Phát phiếu báo danh cho thí sinh Chậm nhất 17h ngày 27/5 - Công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 Ngày 1-2/6 - Tổ chức thi lớp 10 Ngày 3-9/6 - Chấm thi, đối sánh kết quả

Năm nay, TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỷ lệ đỗ là 70%.

Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn