Thí sinh tập đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ hôm nay

Hơn một triệu thí sinh được tập dượt đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 từ ngày 17 đến 21/4 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ cho biết tài khoản dùng đăng nhập hệ thống đã được các Sở và trường THPT cấp cho thí sinh. Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này tương tự phiếu đăng ký dự thi trực tiếp.

Sau 5 ngày, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký thử để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức, từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác.

Bảng mã số đơn vị hành chính mới (mã tỉnh, thành) để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với khoảng một triệu thí sinh, điểm thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025.

Dương Tâm