Hưng Yên tìm chủ đầu tư khu nhà xã hội gần 2.900 tỷ ở Phố Hiến

Khu nhà ở xã hội ở phường Phố Hiến có quy mô gần 4 ha, cao 25 tầng đang được tìm nhà đầu tư.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến để nhà đầu tư đăng ký.

Dự án có tổng diện tích gần 4 ha, một mặt giáp quốc lộ 38B. Hiện trạng khu đất dự kiến triển khai có một phần đất nông nghiệp, còn lại do UBND phường Phố Hiến quản lý.

Trong đó, khu đất xây nhà xã hội rộng gần 1,7 ha, mật độ xây dựng tối đa 43%, cao 25 tầng nổi, một hầm. Dự án còn được bố trí gần 4.200 m2 để xây 70 căn nhà ở thương mại liền kề cao tối đa 5 tầng. Một số hạng mục khác gồm bãi đỗ xe, cây xanh, công trình giáo dục, văn hóa...

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.860 tỷ đồng, đã gồm 5 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng. Tiến độ triển khai dự án trong 2 năm.

Thời gian qua, Hưng Yên liên tục ghi nhận thêm nhiều dự án nhà xã hội mới với giá bán leo thang. Mới đây, Sở Xây dựng đã công bố giá bán khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên cũ (nay thuộc phường Phố Hiến) gần 21 triệu đồng một m2, tương đương 1,6 tỷ đồng với căn diện tích lớn nhất.

Tỉnh Hưng Yên (trước khi sáp nhập với Thái Bình) được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hoàn thành hai dự án với hơn 1.000 căn. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 4 dự án với quy mô 3.588 căn. Riêng năm nay, tỉnh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu 20%.

Ngọc Diễm