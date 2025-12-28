Hưng Yên đề xuất xây trung tâm hội chợ triển lãm, sân bay quốc tế

Danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Hưng Yên dự kiến có trung tâm hội chợ triển lãm ở Phố Hiến, sân bay quốc tế ở Đồng Châu.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tỉnh đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030, trải dài ở nhiều lĩnh vực.

Nhóm hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch có hơn 20 dự án, trong đó, nhiều dự án quy mô lớn từ vài trăm đến hơn nghìn ha. Dự án lớn nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường (1.500 ha) ở xã Đông Thụy Anh, tiếp sau là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen (1.150 ha), Khu du lịch phố biển Đồng Châu (837 ha).

Tỉnh còn đề xuất đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình, Phố Hiến.

Ở nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật, tỉnh cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế ở xã Đồng Châu sau 2030. Dự án này thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Danh mục còn có nhiều dự án đô thị như Khu hành chính tập trung của tỉnh dự kiến nằm ở phường Phố Hiến với diện tích 7,5 ha cùng các khu đô thị sinh thái dọc tuyến hành lang sông Hồng. Phường Phố Hiến cũng được đề xuất là nơi xây Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.

Dự thảo cho biết việc điểu chỉnh, cập nhật quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng để phát huy lợi thế quy mô sau sáp nhập, hình thành các cực tăng trưởng mới. Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến 2030, Hưng Yên sẽ phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm, góp phần khẳng định vị thế mới. Trong đó, chuỗi các đô thị sẽ gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản, có kết nối với Thủ đô.

Thời gian qua, Hưng Yên liên tục đón các ông lớn bất động sản trong nước và quốc tế rót vốn đầu tư nhờ vị trí giáp ranh Hà Nội, hạ tầng giao thông, xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh các tuyến đường hiện hữu như cao tốc 5B, quốc lộ 5, kết nối giữa Hưng Yên và Hà Nội thời gian tới sẽ thuận tiện hơn nhờ tuyến vành đai 4, cầu Ngọc Hồi.

Trong báo cáo về các thị trường địa ốc vệ tinh Hà Nội công bố hồi giữa năm, nền tảng rao tin địa ốc Batdongsan cho biết Hưng Yên là địa phương được nhà đầu tư quan tâm thứ nhì cả nước năm ngoái, sau Ninh Bình.

Ngọc Diễm