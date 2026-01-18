Hưng Yên có thêm khu nhà xã hội 4.500 tỷ đồng ở Văn Giang

Khu nhà xã hội tại xã Phụng Công nằm giáp trục đường trung tâm đô thị Văn Giang đang được tìm nhà đầu tư.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin khu nhà ở xã hội tại xã Phụng Công để nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Vị trí dự án nằm giáp đường trục trung tâm đô thị Văn Giang và khu nhà ở biệt thự Hải Long Trang.

Quy mô sử dụng đất gần 2,8 ha, diện tích sàn xây dựng nhà ở dự kiến 260.000 m2. Hiện trạng khu đất triển khai dự án phần lớn là đất trồng cây hàng năm, giao thông, thủy lợi. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.500 tỷ đồng, triển khai trong 30 tháng.

Trước đó, Hưng Yên cũng tìm nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội tại đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến. Khu đất này làm nhà xã hội rộng gần 1,7 ha, mật độ xây dựng tối đa 43%, cao 25 tầng nổi, một hầm. Dự án còn được bố trí gần 4.200 m2 để xây 70 căn nhà ở thương mại liền kề cao tối đa 5 tầng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.860 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2024, Hưng Yên (trước sáp nhập) đã hoàn thành 1.500 căn nhà ở xã hội. Riêng năm ngoái, tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu với 3.073 căn. Năm nay, tỉnh được giao hoàn thành thêm 5.900 căn. Một số dự án đang mở bán trên địa bàn có giá khoảng 18-21 triệu đồng mỗi m2.

Ngọc Diễm