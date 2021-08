Nghệ AnNguyễn Văn Hùng, 34 tuổi, nghi phạm đâm chết tài xế taxi, bị bắt sau gần một ngày bỏ trốn.

Khoảng 10h hôm nay, Hùng, trú huyện Nam Đàn, bị phát hiện tung tích khi đang lẩn trốn tại huyện Anh Sơn, Công an Công an Nghệ An xác nhận.

Chiều 19/8 trên tỉnh lộ 534 B thuộc xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn), thi thể nam tài xế trú xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) được người dân phát hiện.

Cách đó vài chục mét là chiếc taxi do anh này cầm lái, bên trong có nhiều vết máu.

Chiếc taxi của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Hải Bình