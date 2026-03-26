Huế khởi công hai dự án nhà ở xã hội

Hai dự án nhà ở xã hội rộng hơn 8.674 m2 và 1,9 ha được xây dựng ở xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Thủy Xuân, đáp ứng 914 căn hộ.

Ngày 26/3, UBND TP Huế khởi công xây dựng hai khu nhà ở xã hội ở xã. Trong đó, khu nhà ở xã hội tại xã Chân Mây - Lăng Cô do Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế đầu tư, Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land phát triển. Dự án có quy mô gần 1,9 ha, tổng diện tích sàn hơn 51.000 m², cung cấp 460 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 1.000 cư dân. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 578,363 tỷ đồng.

Dự án là một trong những công trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội của thành phố Huế trong năm 2026 theo định hướng của Chính phủ.

Phối cảnh nhà ở xã hội ở xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Kim Long

Công trình được định hướng phát triển theo mô hình thấp tầng, không gian sống thông thoáng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên khu vực Chân Mây - Lăng Cô, góp phần hình thành cộng đồng dân cư ổn định, bền vững. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2027.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Bàu Vá (Eco Hill) do Công ty Cổ phần F1 Homes làm chủ đầu tư được triển khai tại phường Thủy Xuân có diện tích khoảng 8.674 m2, quy mô khoảng 454 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 530 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và người lao động.

Dự án nhà ở xã hội ở phường Thủy Xuân. Ảnh: F1 Homes

Chính quyền TP Huế đánh giá, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Chính quyền TP Huế đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai thuận lợi.

Võ Thạnh