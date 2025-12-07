Huế đấu giá năm lô đất trụ sở của Công an TP Huế

TP HuếNăm lô đất rộng hơn 13.344,18 m2 đang là trụ sở các đơn vị Công an TP Huế sẽ được đấu giá giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại.

Ngày 6/12, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, đang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa. Dự kiến phiên đấu giá tổ chức lúc 8h ngày 20/12 tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị ở Khu đô thị BGI, phường Thanh Thủy.

Khu đất trụ sở Công an TP Huế ở 27, 29 Trần Cao Vân được đấu giá. Ảnh: Võ Thạnh

Các khu đất 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương đều nằm mặt tiền đường, nằm trong trung tâm TP Huế. Các khu đất này đang là trụ sở của các đơn vị Công an TP Huế và được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý sau khi trụ sở Công an TP Huế di dời về trụ sở mới trên đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của năm khu đất rộng 13.344,18 m2 là 525 tỷ đồng, tương ứng với giá đất hơn 39, 3 triệu đồng một m2. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước 105 tỷ đồng, bước giá vòng đấu là 10,5 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá các khu đất với tổng trị giá hơn 94,8 tỷ đồng.

Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại rộng 13.344,18 m2. Theo quy hoạch, diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 7633,71 m2, diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề 5.710,47 m2.

