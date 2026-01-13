Huế cấm đậu xe trên vỉa hè ở hàng loạt tuyến đường

Nhiều tuyến đường ở phường Thuận Hóa, trung tâm TP Huế, bị cấm dừng, đỗ xe và buôn bán trên vỉa hè nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Ngày 13/1, UBND phường Thuận Hóa thông báo cắm biển cấm dừng, đỗ xe và buôn bán trên vỉa hè.

Các khu vực vỉa hè cấm gồm: Bên phải đường Hai Bà Trưng nối dài, đoạn trước cổng số 2 Bệnh viện Trung ương Huế đến đường Ngô Quyền; bên phải đường Trần Cao Vân, đoạn từ đường Hà Nội đến đường Hai Bà Trưng; đường Lê Lợi đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến cổng chào công viên Nguyễn Đình Chiểu và đoạn từ cầu Phú Xuân đến trụ sở UBND TP Huế; đường Hà Nội đoạn trước công viên Kim Đồng; khu vực giao lộ Đoàn Hữu Trưng - Nguyễn Trường Tộ, trước nhà thờ Phủ Cam. Việc cấm thực hiện cả ngày, không theo khung giờ.

Vỉa hè đường Hai Bà Trưng sẽ bị cấm đỗ xe từ ngày 20/1. Ảnh: Võ Thạnh

Lãnh đạo phường Thuận Hóa cho biết việc cắm biển cấm do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với Công an phường thực hiện, trên cơ sở thống nhất của UBND phường. Các đoạn vỉa hè trên thường xuyên bị dừng, đỗ xe và buôn bán, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân có thể gửi phương tiện ở các bãi giữ xe có thu phí, gần nơi bị cấm, như bãi giữ xe công viên Kim Đồng nằm ngay cạnh tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân và Hà Nội. Bãi giữ xe thuộc Trung tâm Công viên Cây xanh quản lý nằm trên đường Lê Lợi, cách đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trần Cao Vân hơn 200 m. Bãi giữ xe bến thuyền Tòa Khâm và các điểm giữ xe thuộc Trung tâm Công viên Cây xanh khác nằm trên đường Lê Lợi.

Xe máy người dân dựng ngay ngắn trên vỉa hè. Ảnh: Võ Thạnh

Trước khi xử phạt, phường Thuận Hóa sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh nắm rõ quy định, chủ động sắp xếp phương tiện và hoạt động buôn bán phù hợp. Sau ngày 20/1, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng chục năm qua, người dân được dừng, đỗ xe trên vỉa hè các tuyến đường ở trung tâm TP Huế, với yêu cầu phải quay đầu ra phía ngoài đường. Một số trường hợp đậu xe trên vỉa hè, đầu xe không quay ra ngoài đường bị nhắc nhở, xử phạt.

Võ Thạnh