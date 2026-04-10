Huawei tìm đường ghi dấu ấn trở lại ở Việt Nam

Sau smartphone, Huawei cho biết sẽ mang nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái, mở hệ thống cửa hàng trải nghiệm với tham vọng trở lại thời đỉnh cao của họ ở Việt Nam như năm 2018.

Giữa tháng 1, Huawei hé lộ kế hoạch bán điện thoại trở lại tại Việt Nam sau 5 năm vắng bóng. Phiên bản đầu tiên được lựa chọn là Mate X7 - smartphone gập thuộc hàng cao cấp, bên cạnh các thiết bị đang bán ở Việt Nam như máy tính bảng, đồng hồ. Trước đó, lần cuối công ty ra mắt điện thoại mới ở thị trường trong nước là tháng 4/2020 với mẫu P40 Pro cao cấp, hợp tác với hãng máy ảnh Leica.

Bán điện thoại chỉ là một phần trong kế hoạch dài hơi của Huawei tại Việt Nam. Đại diện công ty tiết lộ sẽ mở hệ thống cửa hàng trải nghiệm cao cấp sau bốn năm đóng cửa cũng như mang về Việt Nam thêm nhiều danh mục sản phẩm.

Ngoài smartphone, đồng hồ và máy tính bảng, Huawei đang bán nhiều thiết bị khác tại Trung Quốc như TV, laptop, màn hình hay thiết bị nhà thông minh như khóa cửa, loa, cảm biến, công tắc. Hãng được cho là đang lên danh sách phù hợp để bán tại Việt Nam trong nửa cuối 2026.

Mate X7 là điện thoại đầu tiên của Huawei bán tại Việt Nam sau 6 năm. Ảnh: Tuấn Hưng

Mở cửa hàng trải nghiệm riêng là hướng đi được nhiều hãng lớn thực hiện nhằm tăng trải nghiệm thực tế cho người dùng, trình diễn ưu điểm của thiết bị khi sử dụng cùng một hệ sinh thái, giống với Apple, Samsung. Tương tự Xiaomi, Huawei có thế mạnh về đa dạng danh mục sản phẩm. Các thiết bị như điện thoại, laptop, tablet có thể hoạt động đồng bộ, liên thông, giúp giữ chân người dùng trung thành cũng như tận dụng thói quen mua sắm của người dùng ngày càng ưu tiên sự đồng bộ và tiện lợi.

Mô hình cửa hàng trải nghiệm từng được Huawei phát triển mạnh ở giai đoạn 2018-2019. Công ty mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội tháng 9/2018, nhanh chóng tăng lên 6 cửa hàng sau một năm. Tuy nhiên, hệ thống này phải đóng vào năm 2022 sau nhiều biến cố xảy ra với mảng điện thoại di động của công ty.

Huawei hiện chỉ bán hàng qua kênh trực tuyến hoặc phụ thuộc vào đối tác bán lẻ. Họ gặt hái được một số thành công với mảng đồng hồ thông minh, tai nghe với doanh số tốt của dòng GT series, tai nghe TWS cũng như các hội nhóm sử dụng có hàng trăm nghìn thành viên. Tuy nhiên, để thực sự cạnh tranh với các thương hiệu lớn khác tại Việt Nam như Samsung, Oppo hay Xiaomi, một chuyên gia trong lĩnh vực di động cho rằng Huawei cần đầu tư mạnh tay hơn, đặc biệt là với sản phẩm đắt tiền như điện thoại, máy tính bảng, laptop.

Sự kiện ra mắt Huawei Pura80 tháng 7/2025 có sự góp mặt của giới truyền thông Việt Nam dù hãng khi đó chưa bán điện thoại trở lại. Ảnh: Tuấn Anh

Từ nửa cuối 2018 đến đầu 2019 là giai đoạn thành công nhất của Huawei ở thị trường Việt Nam. Công ty có thị phần điện thoại di động gần chạm mốc 6%, đứng thứ tư sau Samsung, Oppo và Apple. Hãng liên tục đạt mức tăng trưởng ba con số, riêng năm 2018 tăng 193% doanh số so với 2017. Ở thị trường toàn cầu cùng thời gian, hãng lần đầu phá vỡ cục diện "đua song mã" Samsung - Apple khi vượt qua nhà sản xuất iPhone để trở thành hãng smartphone lớn thứ hai thế giới, theo báo cáo của IDC vào quý II/2018.

Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, việc không thể tiếp cận dịch vụ Google cũng như cạn kiệt nguồn cung cấp chip từ TSMC khiến Huawei nhanh chóng mất vị thế, thị phần smartphone tụt dốc ở cả Việt Nam và trên thế giới. Công ty dừng bán smartphone ở trong nước từ 2021 cũng như dừng hoạt động của chuỗi cửa hàng trải nghiệm năm 2022.

Tuy nhiên, Huawei đang tự tin hơn với hệ sinh thái phần cứng và phần mềm. Những năm qua, công ty tập trung phát triển HarmonyOS, nhằm tránh phụ thuộc vào Android cho tất cả thiết bị, từ điện thoại, laptop, máy tính bảng đến TV, loa, thiết bị smarthome. Hệ sinh thái đa dạng hơn, nhiều lựa chọn hơn và có thể hoạt động liên thông là những điểm Huawei có thể tin tưởng khi quyết định đầu tư mạnh trở lại vào Việt Nam.

Tuấn Hưng