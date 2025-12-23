Huawei thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng xanh cho khu công nghiệp

Huawei tổ chức sự kiện về lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo thu hút nhiều lãnh đạo cơ quan quản lý, hiệp hội và chuyên gia trong ngành, hôm 19/12.

Sự kiện "Vietnam Smart Green Industrial Park under DPPA" được tổ chức tại khách sạn Park Hyatt Saigon bởi Huawei Digital Power, quy tụ các lãnh đạo, hiệp hội ngành, chuyên gia năng lượng và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo.

Sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của Hệ thống Lưu trữ năng lượng (BESS) và biến tần thông minh trong việc phát triển giải pháp năng lượng cho khối thương mại và công nghiệp (C&I) tại Việt Nam.

Không gian sự kiện "Vietnam Smart Green Industrial Park under DPPA" quy tụ nhiều chuyên gia, khách mời trong ngành công nghiệp, năng lượng tái tạo. Ảnh: Huawei

Trong bối cảnh chuyển dịch của ngành năng lượng, mô hình DPPA (Direct Power Purchase Agreement) và công nghệ lưu trữ năng lượng được đánh giá là động lực quan trọng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn điện, tối ưu chi phí vận hành và nâng hiệu quả đầu tư. Theo đó, BESS hỗ trợ cân bằng phụ tải, nâng độ ổn định hệ thống và tạo cơ hội cho doanh nghiệp C&I đạt mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải carbon.

Chương trình khai mạc với phát biểu của ông Jason Wu – CEO Huawei SEAMC Digital Power và Tiến sĩ Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA). Các phát biểu nhấn mạnh hợp tác công – tư, đổi mới công nghệ và khung chính sách trong thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng xanh cho khu công nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Huawei

Phiên trình bày "DPPA – Chìa khóa khơi thông dòng vốn vào điện mặt trời và hệ lưu trữ" do ông Trần Huỳnh Ngọc (D.Eng), Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển – PECC2 chia sẻ, đã mang đến góc nhìn về chính sách, tiềm năng đầu tư và cơ hội tài chính cho doanh nghiệp C&I.

Ông Mike Yu– Chuyên gia kỹ thuật cao cấp của TÜV Rheinland Greater China phân tích xu hướng sản xuất toàn cầu và yêu cầu về sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng, cho thấy chuyển đổi sang năng lượng xanh là yếu tố cạnh tranh then chốt của doanh nghiệp. Ông cũng chia sẻ kết quả thử nghiệm biến tần SUN2000-150K-MG0 của Huawei so với các thương hiệu khác trên thị trường.

Trong sự kiện, ông Helei – Chủ tịch bộ phận Kinh doanh C&I và Residential khu vực APAC của Huawei Digital Power đã chia sẻ tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái điện mặt trời C&I an toàn, bền vững với công nghệ, tiêu chuẩn an toàn và khả năng vận hành dài hạn đóng vai trò cốt lõi.

Ông Helei, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh C&I và Residential khu vực APAC của Huawei Digital Power chia sẻ hệ sinh thái điện mặt trời C&I. Ảnh: Huawei

Đại diện Huawei Digital Power Việt Nam giới thiệu những công nghệ điện mặt trời C&I mới nhất, cùng mô hình kinh doanh và cơ chế tài chính linh hoạt, giúp tối ưu chi phí năng lượng, cải thiện ROI cho doanh nghiệp. Ông Dean Lee – Phó chủ tịch công ty Viet Sang Renewable Energy chia sẻ các dự án thực tế ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng cho khu công nghiệp, chứng minh hiệu quả kinh tế và giá trị dài hạn mà BESS mang lại.

Điểm nhấn quan trọng là lễ ký kết hợp tác giữa Huawei Digital Power và Công ty Thép Tây Đô, với sự tham gia của ông Huỳnh Trung Quang, Tổng giám đốc Thép Tây Đô và ông Jason Wu, CEO Huawei SEAMC Digital Power. Thỏa thuận hợp tác này cam kết triển khai các giải pháp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng nhằm giảm phát thải, tối ưu chi phí năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, sự kiện là diễn đàn chia sẻ kiến thức, kết nối chính sách, công nghệ và doanh nghiệp hướng tới xây dựng các khu công nghiệp thông minh, xanh và bền vững tại Việt Nam. "Sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp tiên phong đã khẳng định vai trò quan trọng của BESS và điện mặt trời C&I trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Quang Anh