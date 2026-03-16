Huawei giới thiệu 5 giải pháp công nghệ logistics thông minh

Tây Ban NhaHuawei vừa công bố tầm nhìn đưa vận tải và logistics bước vào "thế giới thông minh", cùng 5 giải pháp công nghệ mới tại sự kiện MWC Barcelona 2026.

Thông tin được đưa ra tại diễn đàn "Accelerate Transportation Digital Intelligence", nơi Huawei cùng các khách hàng, đối tác và chuyên gia trong ngành thảo luận về các hướng phát triển giao thông thông minh.

Lãnh đạo Huawei cùng với khách hàng và đối tác công bố 5 giải pháp logistics thông minh. Ảnh: PR Newswire

Ông David Shi, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị ICT và bán giải pháp của Huawei, cho biết công ty sẽ xây dựng nền tảng số và trí tuệ cho ngành giao thông bằng cách kết nối các dòng dữ liệu về hành khách, hàng hóa, kinh doanh và doanh thu.

Theo ông, doanh nghiệp sẽ tích hợp AI trong nhiều lĩnh vực như đường sắt, đường bộ, logistics, hàng không và cảng biển để nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống vận tải tổng hợp, đồng thời tăng kết nối với các ngành du lịch, năng lượng và thương mại.

Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng trí tuệ nhân tạo đang trở thành "trung tâm thần kinh" của hệ thống giao thông thông minh.

Ông Carlos López Gutiérrez, Giám đốc đơn vị giao thông của SICE, cho biết doanh nghiệp đang hợp tác với Huawei để ứng dụng AI và điện toán biên trong nhiều kịch bản giao thông, qua đó cải thiện kết nối hạ tầng và độ tin cậy của hệ thống vận tải.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Reha Çetin, Giám đốc công nghệ thông tin của Istanbul Airport, cho biết sân bay này đang thúc đẩy chương trình chuyển đổi số "Airport 5.0", tận dụng công nghệ ICT của Huawei để xây dựng trải nghiệm sân bay thế hệ mới.

Ở lĩnh vực cảng biển, ông Yang Rong cho biết Tianjin Port Group đang tích hợp các công nghệ như 5G, AI, điện toán đám mây và xe tự hành nhằm phát triển mô hình cảng thông minh quy mô lớn.

Huawei cho biết đã xây dựng nền tảng số toàn diện cho ngành giao thông toàn cầu, bao gồm hệ thống cảm biến, kết nối mạng, nền tảng dữ liệu và các ứng dụng vận hành. Trên nền tảng này, công ty cùng đối tác giới thiệu 5 giải pháp cho bốn lĩnh vực chính:

Đường bộ. Giải pháp Transportation Operations Coordination Center (TOCC) giúp điều phối giao thông, giám sát vận tải và hỗ trợ quản lý lưu lượng trong các dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ hoặc vận tải đa phương thức.

Đường sắt. Huawei phát triển mạng truyền dẫn thế hệ mới cho hệ thống điều hành đường sắt, với băng thông lớn, độ trễ thấp và độ tin cậy cao, phục vụ liên lạc vận hành và điều độ tàu.

Hải quan. Công ty ra mắt giải pháp kiểm soát rủi ro bằng dữ liệu lớn, cho phép tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và phát hiện rủi ro trong vài giây. Hệ thống giúp khắc phục các hạn chế của phương thức quản lý truyền thống như phụ thuộc nhiều vào quy trình thủ công hoặc phạm vi dữ liệu hạn chế.

Cảng biển. Công ty giới thiệu hệ thống điều phối toàn bộ hoạt động cảng dựa trên công nghệ chain-of-thought (CoT). Công nghệ này giúp lập kế hoạch khai thác cảng - từ bố trí cầu cảng đến vận chuyển container trong vài phút thay vì nhiều giờ.

Bên cạnh đó, giải pháp vận tải ngang thông minh 2.0 cho phép xe container truyền thống và xe tự hành hoạt động đồng thời. Hệ thống có thể điều phối hơn 300 phương tiện cùng lúc, giảm tỷ lệ cần can thiệp thủ công xuống dưới 0,1%.

Mở rộng hệ sinh thái giao thông số

Tại diễn đàn, Huawei cùng đối tác cũng công bố triển khai thương mại mạng 5G FWA 1,4 GHz cho đường sắt, được cho là mạng truy cập không dây cố định đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này, nhằm nâng cấp hệ thống kết nối cho các tuyến đường sắt tại Indonesia.

Ngoài ra, công ty hợp tác Shandong Port Group xây dựng mô hình trình diễn cảng thông minh toàn cầu, ứng dụng dữ liệu lớn và các mô hình AI để tối ưu vận hành và lập kế hoạch khai thác.

Theo Huawei, đến nay công ty đã cung cấp công nghệ cho hơn 100 cảng biển, hơn 210 sân bay và hãng hàng không, hơn 300 tuyến metro đô thị và hơn 200 doanh nghiệp logistics trên toàn thế giới.

Trong thời gian tới, công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược "nền tảng kết hợp hệ sinh thái", tập trung phát triển hạ tầng số cho các trung tâm vận tải, mạng lưới giao thông và luồng hành khách - hàng hóa, nhằm thúc đẩy quá trình số hóa ngành logistics toàn cầu.

Ngọc Minh (theo PR Newswire)