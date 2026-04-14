Huawei bán smartphone gập màn hình rộng trước Apple, Samsung

Huawei cho biết sẽ ra mắt mẫu Pura X Max ngày 20/4 với thiết kế màn hình rộng và ngắn, tương tự tỷ lệ giống với các tin đồn về iPhone gập.

Nhiều nguồn tin cho biết trong năm 2026, các hãng như Apple, Samsung, Oppo và Xiaomi sẽ công bố smartphone gập dạng sách có tỷ lệ màn hình rộng hơn so với trước, tức sẽ trông gần giống iPad mini. Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm khác mới chỉ là tin đồn, Huawei đã nhanh chóng giới thiệu Pura X Max.

Pura X Max trang bị màn hình chính 7,69 inch và màn hình ngoài 5,5 inch. Thông số này gần trùng khớp với các tin đồn về iPhone gập với màn hình ngoài 5,5 inch và mẫu Galaxy Z Fold8 Wide của Samsung với màn hình trong khoảng 7,8 inch.

Thiết bị của Huawei có ba camera sau. Máy có 5 màu trắng, tím, xanh, đen và một phiên bản màu cam giống iPhone 17 Pro.

Pura X Max mở đầu cho xu hướng smartphone màn gập rộng. Ảnh: Huawei

Việc các hãng như Huawei, Apple và Samsung theo đuổi thiết kế gập ngang màn hình rộng hơn, thay vì dạng đứng dài hiện nay, cho thấy bước chuyển dịch trong trải nghiệm người dùng. Kiểu dáng mới giúp thiết bị trông giống một máy tính bảng cỡ nhỏ khi mở ra, mang lại sự tự nhiên cho các tác vụ như xem video, đa nhiệm hay chơi game ở chế độ màn hình ngang.

Huawei đã bắt đầu cho phép đặt hàng trước Pura X Max tại Trung Quốc dù chưa công bố giá bán. Sản phẩm có nhiều tùy chọn cấu hình như RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, hay RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Chip xử lý của máy dự kiến là Kirin 9030

Sau Pura X Max, MacRumors dự đoán sản phẩm trình làng tiếp theo có thể là Galaxy Z Fold8 Wide với cùng kiểu dáng vào tháng 7 và iPhone Ultra vào tháng 9.

Huy Đức (theo MacRumors, Android Authority)