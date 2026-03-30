Huấn luyện viên ở Hàn Quốc bị kết tội ngược đãi vì véo má học sinh

Một cựu huấn luyện viên bóng chày ở trường tiểu học bị tòa kết tội ngược đãi trẻ em với mức phạt 3 triệu won (hơn 52 triệu đồng) do kéo má học sinh khoảng 5 giây.

Ngày 25/3, ngoài mức án trên, tòa án Quận Incheon buộc cựu huấn luyện viên bóng chày này tham gia chương trình điều trị ngược đãi trẻ em kéo dài 40 giờ.

Thẩm phán Kim Ji-hoo, chủ tọa phiên tòa, cho biết, trong video bằng chứng, bị cáo ngoài 30 tuổi được nhìn thấy đang kéo má trong khoảng 5 giây, khiến đứa trẻ nhấc gót chân lên.

"Xét đến việc bị cáo đã kéo má đứa trẻ trong thời gian bao lâu và dùng lực mạnh như thế nào, cũng như phản ứng của đứa trẻ, tòa án nhận thấy hành vi này đã vượt quá phạm vi kỷ luật và cấu thành hành vi ngược đãi về thể chất", thẩm phán Kim nói.

Tòa án Quận Incheon. Ảnh: Korea Herald

Tuy nhiên, tòa án đã tuyên cựu huấn luyện viên vô tội đối với các cáo buộc riêng biệt cho rằng việc ra lệnh cho học sinh chạy 100 vòng quanh sân trong 1 giờ 30 phút hoặc thực hiện 500 lần chống đẩy cũng cấu thành hành vi ngược đãi.

Theo thẩm phán, dù hành vi của cựu huấn luyện viên này không phù hợp với vai trò giảng dạy, nhưng không thể kết luận rằng hành vi đó đã vượt quá phạm vi không đúng mực và đạt đến mức độ ngược đãi tinh thần để bị phạt hình sự.

Giải thích về bản án, tòa án cho rằng hành vi sai trái của bị cáo không phải là nhỏ nhặt vì đã gây ra đau đớn về thể xác cho đứa trẻ. Tuy nhiên, điều này xảy ra trong quá trình huấn luyện và đào tạo nạn nhân cùng các thành viên khác trong đội nên khó có thể coi đó là hành vi có chủ ý.

Cựu huấn luyện viên phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng phía phụ huynh đã tố cáo ác ý.

Tuệ Anh (theo Korea Herald)