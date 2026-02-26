Huấn luyện viên hướng dẫn cách giảm nhanh 3-5 kg sau Tết

Huấn luyện viên khuyên siết cơ thể bằng low-carb, cân bằng điện giải, bổ sung kali, dùng gừng tươi và thiết lập nhịp sinh học để giảm 3-5 kg nhanh.

Nhiều người ám ảnh khi bước lên cân sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên theo chuyên gia, việc cân nặng tăng vọt và bụng to hơn không hoàn toàn do tích mỡ mà còn bởi nhiều yếu tố chuyển hóa khác.

Theo huấn luyện viên thể hình Hoàng Ngọc Tuấn, mỡ không thể hình thành và tích lũy nhanh chóng chỉ trong vài ngày Tết. Thực tế, con số tăng thêm trên bàn cân thường xuất phát từ 3 nguyên nhân chính:

Dư thừa calo đột ngột

Lượng thức ăn nạp vào quá nhiều với đủ loại thực phẩm giàu năng lượng.

Hệ tiêu hóa quá tải

Thức ăn ngày Tết thường được lưu trữ và sử dụng lại nhiều ngày, khiến việc tiêu hóa trở nên khó khăn hơn, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

Rối loạn nhịp sinh học

Cơ thể rơi vào trạng thái stress do thức khuya, thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc nạp nhiều đồ uống có cồn, nước ngọt, các loại hạt và thực phẩm công nghiệp khiến cơ thể tích nước.

Trong những ngày đầu trở lại làm việc, bạn nên ưu tiên chế độ ăn ít tinh bột. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Giải pháp phục hồi vóc dáng trong 2 tuần

Để nhanh chóng lấy lại cân nặng ban đầu (giảm từ 3-5 kg), huấn luyện viên Hoàng Ngọc Tuấn đưa ra lộ trình "siết" lại cơ thể trong khoảng 14 ngày với các nguyên tắc cụ thể:

Cắt giảm tinh bột (Low-carb)

Trong những ngày đầu trở lại làm việc, bạn nên ưu tiên chế độ ăn ít tinh bột. Cụ thể, chỉ nên ăn 1 đến 2 bữa có tinh bột trong ngày và ưu tiên ăn tinh bột vào buổi tối để hỗ trợ phục hồi.

Cân bằng điện giải, đào thải nước thừa

Sử dụng Kaliorid để hỗ trợ quá trình cân bằng điện giải, giúp cơ thể đào thải lượng nước thừa tích tụ do ăn mặn và uống rượu bia.

Bổ sung kali tự nhiên

Tăng cường nhóm thực phẩm giàu kali như bơ, chuối hoặc cần tây. Đây là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể điều hòa chất lỏng và giảm tình trạng sưng phù.

Tận dụng gừng tươi

Sử dụng khoảng 5 g gừng tươi mỗi ngày. Bạn có thể nhai sống hoặc giã nhuyễn hòa cùng nước ấm để uống. Đây là thói quen nên duy trì lâu dài để hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất.

Thiết lập lại nhịp sinh học

Nhanh chóng thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ, sinh hoạt điều độ để cơ thể thoát khỏi trạng thái stress sau Tết.

Chuyên gia khẳng định, nếu kiên trì thực hiện các giải pháp trên trong khoảng 2 tuần, cơ thể sẽ nhanh chóng đào thải được lượng nước và thức ăn dư thừa, giúp bạn lấy lại vóc dáng "ngon lành" như trước Tết.

Mỹ Ý