HP 15s Ultra MTL - lựa chọn laptop AI mùa tựu trường

Mẫu laptop HP 15s Ultra MTL sử dụng chip Intel Core Ultra tích hợp AI, hướng đến nhóm người dùng sinh viên, hỗ trợ học tập.

Nhờ trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra MTL - dòng chip mới có tích hợp nhân xử lý AI (NPU), HP 15s Ultra MTL có thể thực hiện các tác vụ như khử nhiễu tiếng ồn, nhận diện giọng nói, hỗ trợ sinh viên học tập và sáng tạo cá nhân.

Mẫu laptop HP 15s Ultra MTL. Ảnh: HP

HP 15s Ultra MTL hỗ trợ thực hiện đa tác vụ cùng lúc như duyệt web, soạn thảo văn bản trên Microsoft Word, xem video bài giảng, chỉnh sửa ảnh... Với sinh viên ngành thiết kế, công nghệ, chip trang bị trên máy giúp xử lý các phần mềm nặng như Photoshop, Illustrator, hay các IDE lập trình, render video... Người dùng có thể tùy chọn giữa Core Ultra 5 hoặc Ultra 7, dung lượng SSD linh hoạt từ 512 GB đến 1 TB.

Mẫu laptop tích hợp màn trập camera vật lý, hỗ trợ họp trực tuyến, lớp học online. Các phím chức năng như F8 để tắt micro nhanh, phím emoji, phím F12 truy cập nhanh MyHP Hub - nơi quản lý cài đặt AI, điều chỉnh hiệu suất, cập nhật hệ thống, hỗ trợ người dùng thực hiện nhanh tác vụ.

HP 15s Ultra MTL phiên bản màu bạc. Ảnh: HP

HP 15s Ultra MTL có lựa chọn màu vàng hoặc bạc theo sở thích người dùng, trọng lượng 1,65 kg và thiết kế mỏng hơn 6 mm so với thế hệ trước. Màn hình full HD 15,6 inch có viền mỏng, công nghệ chống chói Anti-glare và Flicker Free có thể sử dụng dưới ánh sáng mạnh. Bàn phím full-size có cụm số riêng biệt (Number Pad). Touchpad cũng được mở rộng hơn 45% và độ nhạy được hãng cải tiến. Cổng USB Type-C hỗ trợ truyền, xuất dữ liệu, kết nối máy chiếu và công nghệ HP Fast Charge hỗ trợ sạc nhanh 50% pin trong 45 phút.

Người dùng sử dụng HP 15s Ultra MTL. Ảnh: HP

Webcam HP True Vision HD trên mẫu laptop kết hợp công nghệ giảm nhiễu hình ảnh (TNR) và AI Noise Removal, hứa hẹn cho trải nghiệm hình ảnh rõ nét, âm thanh trong trẻo trong môi trường có tạp âm hoặc ánh sáng yếu. Máy trang bị Wi-Fi 6E, giúp tốc độ tải xuống nhanh hơn và đường truyền ổn định.

