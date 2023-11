Houthi tuyên bố tập kích UAV làm tê liệt căn cứ Israel

Lực lượng Houthi tuyên bố tập kích UAV khiến loạt căn cứ quân sự, sân bay Israel "tê liệt" và cảnh báo còn tiếp tục các chiến dịch tương tự.

"Lực lượng vũ trang ở Yemen trong vài giờ qua đã phóng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của Israel tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", Yahya Saree, người phát ngôn lực lượng Houthi, viết trên mạng xã hội X ngày 6/11.

Theo Saree, đợt tập kích UAV khiến các căn cứ và sân bay Israel bị nhắm mục tiêu phải tạm dừng hoạt động vài giờ. Houthi không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Israel cho biết không có còi báo động hay cảnh báo xâm nhập nào được kích hoạt và các căn cứ quân sự, sân bay tại nước này dường như vẫn hoạt động bình thường. Kênh Channel 12 cho rằng những UAV mà Houthi đề cập có thể đã bị Jordan bắn hạ.

Houthi những tuần gần đây đã tập kích UAV và tên lửa vào Israel nhưng đều bị tàu chiến Mỹ và IDF đánh chặn. Hải quân Israel ngày 31/10 thông báo điều các tàu tên lửa tới Biển Đỏ để củng cố năng lực phòng thủ.

Saree ngày 6/11 nhắc lại cảnh báo rằng Houthi "sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch quân sự chất lượng hơn" để ủng hộ người dân Palestine, cho đến khi "Israel dừng sự gây hấn", ý nhắc đến cuộc chiến nhằm vào Hamas ở Gaza.

Nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Houthi đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, vốn can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Houthi tuyên bố nhóm là một phần trong "trục kháng chiến" nhằm vào Israel. Trục này gồm các nhóm vũ trang tại Lebanon, Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn. Iran được đánh giá là ủng hộ Hamas về tài chính và quân sự, song nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công của nhóm nhằm vào Israel ngày 7/10.

Israel đang triển khai xe tăng và bộ binh tấn công nhiều vị trí của Hamas và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza để đáp trả. IDF ngày 5/11 tuyên bố đã hoàn tất "chia Gaza làm đôi" và bao vây hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất miền bắc khu vực và có thể sắp tiến công vào nơi này.

