Houthi tuyên bố 'đã đặt ngón tay lên cò súng'

Nhóm vũ trang Houthi cho biết sẵn sàng hành động quân sự nếu có thêm quốc gia tham gia chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

"Chúng tôi khẳng định rằng ngón tay đã đặt lên trên cò súng, sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp", Yahya Saree, người phát ngôn nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, tuyên bố ngày 27/3.

Ông Saree cảnh báo Houthi sẽ hành động ngay khi có quốc gia góp mặt vào chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, hoặc biển Đỏ được sử dụng cho chiến dịch quân sự chống lại Tehran. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập cụ thể về biện pháp hành động.

Yahya Saree, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Houthi cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran, Lebanon, Iraq và các vùng lãnh thổ của người Palestine, đồng thời thúc giục thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Lời cảnh báo làm dấy lên nguy cơ xung đột Trung Đông sẽ lan rộng hơn, đặc biệt khi Houthi có khả năng tấn công mục tiêu bên ngoài biên giới và từng gây gián đoạn các tuyến hàng hải quanh bán đảo Arab.

Khi chiến sự Gaza nổ ra giai đoạn 2023-2024, Houthi đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào loạt tàu dầu, tàu hàng trên biển Đỏ để bày tỏ ủng hộ nhóm vũ trang Hamas, buộc các tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi xa xôi hơn. Lực lượng này cũng đã nhiều lần phóng tên lửa tấn công Israel, cách xa hơn 1.600 km.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3/2025 phát động chiến dịch không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Gần 2 tháng sau, ông Trump thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với Houthi. Nhóm vũ trang Yemen đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền Mỹ ở biển Đỏ, trong khi Washington chấm dứt chiến dịch không kích.

Vị trí biển Đỏ, eo biển Hormuz. Đồ họa: Britannica

Dù đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, Houthi vẫn tiếp tục tấn công Israel và các tàu thuyền liên quan đến nước này trên biển Đỏ. Nhóm chỉ dừng tấn công sau khi chính quyền Trump thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza vào tháng 10/2025.

Dù vậy, nhiều hãng tàu vẫn lo ngại khi sử dụng tuyến đường này, khiến lưu lượng tàu qua biển Đỏ chỉ đạt khoảng 60% so với trước đó. Giới quan sát gần đây bày tỏ lo ngại khả năng Houthi can thiệp xung đột và tạo thêm điểm nghẽn năng lượng mới ở biển Đỏ, trong bối cảnh eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)