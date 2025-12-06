Hotgirl tuyển nữ Việt Nam thoả nguyện ước SEA Games

Trần Thị Duyên (giữa) cùng các đồng đội hát Quốc gia trước trận đấu với Malaysia trên sân Chonburi, tối 5/12.

Chấn thương khiến cô lỡ hẹn nhiều kỳ Đại hội trước đó. Nhưng những năm gần đây, nhờ ý chí và sự cố gắng, Trần Thị Duyên dần chiếm suất đá chính ở đội tuyển, từng tham dự AFF Cup.