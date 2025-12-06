Hotgirl tuyển nữ Việt Nam thoả nguyện ước SEA Games

Trần Thị Duyên (giữa) cùng các đồng đội hát Quốc gia trước trận đấu với Malaysia trên sân Chonburi, tối 5/12.
Chấn thương khiến cô lỡ hẹn nhiều kỳ Đại hội trước đó. Nhưng những năm gần đây, nhờ ý chí và sự cố gắng, Trần Thị Duyên dần chiếm suất đá chính ở đội tuyển, từng tham dự AFF Cup.
Trần Thị Duyên (giữa) cùng các đồng đội hát Quốc gia trước trận đấu với Malaysia trên sân Chonburi, tối 5/12.
Chấn thương khiến cô lỡ hẹn nhiều kỳ Đại hội trước đó. Nhưng những năm gần đây, nhờ ý chí và sự cố gắng, Trần Thị Duyên dần chiếm suất đá chính ở đội tuyển, từng tham dự AFF Cup.
Trước Malaysia, "Cơn lốc đường biên" Thanh Nhã cũng có một trận đấu tốt khi thường xuyên dùng tốc độ tấn công ở biên trái xâm nhập vòng cấm đối thủ.
Trước Malaysia, "Cơn lốc đường biên" Thanh Nhã cũng có một trận đấu tốt khi thường xuyên dùng tốc độ tấn công ở biên trái xâm nhập vòng cấm đối thủ.
Nguyễn Thị Hoa, 25 tuổi cũng lần đầu dự SEA Games. Hậu vệ của CLB Hà Nội thi đấu năng nổ, xông xáo hứa hẹn thay thế các đàn chị trong những trận đấu căng thẳng phía trước.
Nguyễn Thị Hoa, 25 tuổi cũng lần đầu dự SEA Games. Hậu vệ của CLB Hà Nội thi đấu năng nổ, xông xáo hứa hẹn thay thế các đàn chị trong những trận đấu căng thẳng phía trước.
Ngọc Minh Chuyên cũng là tân binh của giải. Tiền đạo 21 tuổi vào sân thay Hải Yến đầu hiệp hai, thi đấu năng nổ và suýt ghi bàn với một cú sút dội xà ngang.
Ngọc Minh Chuyên cũng là tân binh của giải. Tiền đạo 21 tuổi vào sân thay Hải Yến đầu hiệp hai, thi đấu năng nổ và suýt ghi bàn với một cú sút dội xà ngang.
Đức Đồng