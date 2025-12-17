Hotgirl esports Thái Lan: 'Nếu gian lận, tôi đã thắng Việt Nam'

Thái LanTuyển thủ esports Thái Lan Warasin Naraphat phủ nhận gian lận và cho rằng bản thân bị tâm lý nặng dẫn đến sự cố trong nội dung RoV nữ tại SEA Games 33.

Hôm qua, Warasin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bất ngờ bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan hôm qua. Người chơi ở vị trí Xạ thủ trong đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12 gặp Việt Nam.

Tuy nhiên, trong một hồi đáp tin nhắn của người hâm mộ ngày 16/12, cô khẳng định "Nếu gian lận, tôi có lẽ đã thắng trận gặp Việt Nam rồi", đồng thời nhấn mạnh bản thân trực tiếp thi đấu và không có cách nào gian lận thông qua việc kết nối dây cáp với điện thoại.

Tokyogurl còn giải thích bản thân bị áp lực tâm lý nghiêm trọng, hoảng loạn trong lúc thi đấu, thậm chí ngất xỉu và phải nhập viện. Về hành động giơ ngón tay giữa, cô phân trần rằng đây chỉ là hành động đùa cợt với đồng đội bên cạnh trong lúc căng thẳng, không nhằm vào máy quay hay khán giả. "Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bị hoảng loạn, ngất đi và được đưa thẳng đến bệnh viện. Khi tỉnh lại mới có thể dùng điện thoại", Tokyogurl chia sẻ.

Warasin Naraphat và thông điệp phủ nhận gian lận tại SEA Games 33. Ảnh: Khaosod

Trái lại, Jomkhon Phumsinin, đội trưởng tuyển RoV nữ Thái Lan có biệt danh Givemeakiss, đã kể lại chi tiết thời điểm phát hiện Tokyogurl có dấu hiệu gian lận ngay trên sân khấu SEA Games, đồng thời khẳng định các thành viên khác trong đội không liên quan.

Theo Givemeakiss, sự việc xảy ra trong trận gặp Việt Nam. Cô ngồi cạnh Tokyogurl và nhận thấy đồng đội xin mượn thiết bị thi đấu để kiểm tra và cài đặt vật phẩm, dù đã có máy cá nhân. Khi được hỏi, Tokyogurl giải thích rằng thiết bị của mình không có kết nối Internet. Tuy nhiên, theo quy định, việc sử dụng điện thoại thi đấu chung phải có sự chấp thuận và chữ ký của HLV, điều mà Tokyogurl không có. "Cô ấy tỏ ra lo lắng, rồi khi được phép lên sân khấu chuẩn bị thi đấu thì vội vàng chạy lên đầu tiên. Đây là điểm bất thường thứ hai khiến tôi bắt đầu nghi ngờ", Givemeakiss nói.

Trong lúc thi đấu, đội trưởng tuyển RoV nữ cho biết Tokyogurl có biểu hiện né tránh ánh nhìn của đồng đội, liên tục thao tác trên màn hình điện thoại. Một tuyển thủ khác ngồi cạnh cũng bắt đầu để ý. "Nếu xem lại, có thể sẽ thấy khoảnh khắc chúng tôi quan sát và trao đổi với nhau" cô cho biết.

Jomkhon Phumsinin, đội trưởng tuyển RoV nữ Thái Lan, thừa nhận đồng đội gian lận. Ảnh: Khaosod

Sau đó, trận đấu bị tạm dừng để trọng tài và ban tổ chức kiểm tra. Givemeakiss cho biết trọng tài đã thông báo cảnh cáo lần đầu liên quan đến việc sử dụng chương trình Discord, khiến Givemeakiss thực sự sốc vì trùng khớp với nghi vấn trước đó.

Kết thúc trận đấu, Givemeakiss lập tức báo cáo sự việc với HLV. "Lúc đó tay tôi rung lên, rất hoảng loạn và gần như chắc chắn rằng đây là hành vi không đúng quy định", cô nói. Sau đó, đội tuyển tiến hành thay người và tiếp tục quá trình thu thập, xác minh bằng chứng.

Đội trưởng RoV nữ nhấn mạnh toàn bộ các thành viên còn lại không hề biết trước hay tham gia vào hành vi sai phạm. "Tôi xin khẳng định cả tôi và các đồng đội khác hoàn toàn không liên quan đến sự việc này", Givemeakiss nói.

Về việc có từng nghi ngờ Tokyogurl trước đó hay không, Givemeakiss cho biết trong hai ngày cuối trước giải, một thành viên trong đội từng nhắc cô để ý những biểu hiện bất thường. Ban đầu, đội chỉ âm thầm quan sát vì chưa có bằng chứng cụ thể, chưa báo HLV.

Khi góp ý trực tiếp, Tokyogurl phản ứng gay gắt và yêu cầu các đồng đội xin lỗi. Do không có chứng cứ rõ ràng, đội tuyển buộc phải bỏ qua nghi ngờ, ưu tiên mục tiêu giành HC vàng và tiếp tục tập luyện. "Cô ấy là đàn chị trong đội, chúng tôi cũng còn coi nhau là bạn, nên đành nhẫn nhịn", Givemeakiss chia sẻ.

Về việc Thái Lan rút lui, ông Santi Lothong, Chủ tịch TESF kiêm Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, nhấn mạnh điều đó xuất phát từ tinh thần tôn trọng luật lệ, tình hữu nghị và giá trị thể thao. "Những gì xảy ra đã vượt quá trách nhiệm cho phép. Là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục trong bối cảnh như vậy", ông nói.

Chủ tịch TESF cũng gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và đội tuyển Lào vì tinh thần thể thao, khi không khiếu nại hay rút lui dù trận đấu giữa hai đội vẫn diễn ra theo kế hoạch. "Đó là tinh thần của cộng đồng ASEAN. Chúng tôi trân trọng sự tôn trọng mà đội tuyển Lào dành cho Thái Lan", ông nói.

Bên cạnh đó, ông Santi bày tỏ sự động viên tới các tuyển thủ RoV nữ còn lại của Thái Lan. "Tôi hiểu các em đã nỗ lực hết sức. Đây là tình huống rất khó khăn, nhất là khi Thái Lan vừa là nước chủ nhà, vừa đảm nhiệm vai trò giám sát giải đấu ở cấp độ châu lục", ông chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ trực tiếp trao đổi riêng với các tuyển thủ sau giải đấu.

Hiện tại, Tokyogurl đóng toàn bộ các tài khoản mạng xã hội cá nhân, trong bối cảnh vụ việc vẫn tiếp tục gây tranh luận trong cộng đồng eSports Thái Lan.

Hồng Duy (theo Khaosod)