'Hot girl vượt rào' không hối tiếc dù tuột HC vàng SEA Games

BangkokSau khi giành HC đồng 100m rào nữ chiều 12/12, Huỳnh Thị Mỹ Tiên vẫn cầm cờ tổ quốc và ăn mừng như khi chiến thắng hai năm trước ở SEA Games.

Ở lượt chạy chung kết trên sân Supachalasai (Bangkok), Việt Nam có hai đại diện tham dự là đương kim HC vàng SEA Games Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên. Họ tranh tài cùng sáu chân chạy khác.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên trong phần thi chung kết nội dung 100 m rào nữ tối 12/12 tại sân Supachalasai. Ảnh: Đức Đồng

Nếu như hai năm trước, Mỹ Tiên và Bùi Nguyên không có đối thủ, chia nhau hai vị trí dẫn đầu, lần này thử thách lớn hơn. Họ phải cạnh tranh với những chân chạy rất mạnh từ Indonesia. Kết quả, Mỹ Tiên về thứ ba với thành tích 13 giây 43, còn Bùi Nguyên đứng thứ 6 đạt 13 giây 80. HC vàng thuộc Aulia Dina (13 giây 21), và HC bạc là Nova Emilia (13 giây 27).

Không còn cảnh khóc lóc vì hạnh phúc như khi giành HC vàng trên đất Campuchia năm 2023, nhưng Mỹ Tiên cũng không nuối tiếc khi không thể bảo vệ được danh hiệu. Ngược lại, cô gái gốc Vĩnh Long vẫn nở nụ cười tươi rồi cầm cờ tổ quốc ăn mừng chiếc HC đồng mà cô xem là rất quý giá.

"Tôi bị chấn thương lưng và phải nghỉ khá lâu, khoảng một tháng trước SEA Games mới tập luyện trở lại. Tôi không thể chạy tốc độ, không thể tập tạ nâng cao thể lực nên chiếc huy chương này là nỗ lực rất lớn", Mỹ Tiên nói với VnExpress, đồng thời cho biết đây là thành tích tốt nhất của cô từ đầu năm và còn cao hơn khi giành HC vàng cách đây hai năm.

‘Hot girl vượt rào’ nêu lý do không thể bảo vệ HC vàng SEA Games Mỹ Tiên kể về chiếc HC đồng của sự nỗ lực.

Mỹ Tiên sinh năm 1999, từng bị cấm thi đấu hai năm vì rời địa phương trái quy định. Từ 2023, cô đầu quân cho đơn vị Đồng Nai. Khi dự SEA Games 32 tại Campuchia, hotgirl vượt rào giành HC vàng với thời gian 13 giây 50.

Tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 9 tại Đà Nẵng, Mỹ Tiên đánh bại Bùi Nguyên 0,01% giây để vô địch. Cô sau đó đại diện Việt Nam tham dự giải điền kinh vô địch thế giới với suất đặc cách.

Bên cạnh thành tích, Mỹ Tiên còn gây chú ý bởi chiều cao gần 1,7 m với vóc dáng thon gọn và cơ bụng 6 múi. Do đó, cô được nhiều khán giả yêu mến. "Khán giả lúc nào cũng muốn tôi giành danh hiệu cao nhất. Nhưng nhìn lại những gì tôi đã gặp phải trước SEA Games, thì đây là sự cố gắng hết sức của tôi rồi. Tôi không có gì phải tiếc nuối mà còn rất hạnh phúc", cô nói.

Đức Đồng