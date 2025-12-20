'Hot girl' bắn cung Ánh Nguyệt giao lưu runner VnExpress Marathon Hải Phòng

Cung thủ quê Hưng Yên xuất hiện tại gian hàng Herbalife trong hai khung giờ sáng, chiều ngày 20/12, mỗi lần kéo dài khoảng hơn một tiếng.
Dù vừa trở về từ SEA Games và khá mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng Ánh Nguyệt cho biết cảm thấy hào hứng khi được hòa mình vào không khí sôi động, nhiệt huyết của cộng đồng runner tại VnExpress Marathon.
Cô nhanh chóng được nhiều người hâm mộ nhận ra và đến chụp ảnh, xin chữ ký.
Đây là lần đầu Nguyệt tham dự một giải chạy với tư cách là đại diện của Herbalife. Chia sẻ tại buổi giao lưu, Nguyệt cho biết thường xuyên thi đấu, luyện tập cường độ cao nên luôn chú trọng dinh dưỡng.
"Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với cả VĐV chuyên nghiệp lẫn người chơi thể thao phong trào như chạy bộ. Tôi thường xuyên sử dụng dòng sản phẩm Herbalife để đảm bảo thể lực", Nguyệt cho biết.
Sau phần giao lưu, cô tham gia màn nhảy tập thể và trò chơi vận động cùng hàng trăm runner.
Ánh Nguyệt tự tin khi thể hiện phần vũ đạo.
Kết thúc buổi giao lưu, cô cùng ban tổ chức trao các phần quà cho người tham gia.
Ánh Nguyệt cũng gửi lời chúc đến các vận động viên tham gia giải chạy, nhắn nhủ mọi người giữ sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng để không bỏ cuộc và nỗ lực phá vỡ kỷ lục cá nhân.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt sinh năm 2001 tại Hưng Yên. Cô là cung thủ nữ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp gần đây là Tokyo 2020 và Paris 2024. Trước đó, cô từng giành HC đồng châu Á 2019, HC vàng SEA Games 30 và phá kỷ lục quốc gia.
Tại SEA Games 33, thành tích của Ánh Nguyệt không được như kỳ vọng. Cô cho biết sẽ tập luyện để hướng tới những kết quả tốt hơn trong tương lai.
VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Khu expo của giải đặt tại vườn hoa Tố Hữu, đường Trần Hưng Đạo, mở cửa từ 13h ngày 19/12 và phát race-kit đến 17h ngày 20/12. Runner có thể kết hợp mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng, lái xe, gội đầu ngay tại khu vực này.
Giải có sự đồng hành của Herbalife - đối tác dinh dưỡng. Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Herbalife đã tài trợ dinh dưỡng cho nhiều vận động viên đỉnh cao từ năm 2009, đồng hành Liên đoàn bóng đá, các sự kiện thể thao trong nước, quốc tế.
Nhóm phóng viên