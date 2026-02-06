'Hot boy làng xiếc' giúp Hòa Minzy diễn đu dây ở concert

Ngọc Hiếu quê Hưng Yên, có ngoại hình điển trai, cao 1,75 m, hình thể săn chắc. Anh là diễn viên xiếc chuyên nghiệp gần 10 năm qua.

Trịnh Ngọc Hiếu tốt nghiệp trường xiếc Việt Nam vào năm 2017, từng có thời gian công tác tại một số đoàn chuyên nghiệp. Thành tích lớn nhất của anh là đoạt giải bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế 2018. Nhiều năm qua, anh vào TP HCM và hoạt động tự do.