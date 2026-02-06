'Hot boy làng xiếc' giúp Hòa Minzy diễn đu dây ở concert

Tiết mục tạo hiệu ứng trong đêm nhạc kỷ niệm 12 năm làm nghề của Hòa Minzy, tối 1/2 ở TP HCM. Trịnh Ngọc Hiếu hỗ trợ ca sĩ thực hiện màn đu người bằng dây, rồi giữ cô ở thế thăng bằng trên không mà không cần thiết bị bảo hộ. Sau đêm nhạc, thông tin và hình ảnh của anh được khán giả tìm kiếm.
Khoảnh khắc đu dây của Ngọc Hiếu - Hòa Minzy trong tiết mục Không thể cùng nhau suốt kiếp. Video: Ban tổ chức cung cấp
Ngọc Hiếu quê Hưng Yên, có ngoại hình điển trai, cao 1,75 m, hình thể săn chắc. Anh là diễn viên xiếc chuyên nghiệp gần 10 năm qua.
Trịnh Ngọc Hiếu tốt nghiệp trường xiếc Việt Nam vào năm 2017, từng có thời gian công tác tại một số đoàn chuyên nghiệp. Thành tích lớn nhất của anh là đoạt giải bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế 2018. Nhiều năm qua, anh vào TP HCM và hoạt động tự do.
Anh biết đến xiếc lúc 12 tuổi, thường xem các cô chú, anh chị biểu diễn qua màn ảnh. Một lần có đoàn xiếc về quê tìm kiếm học viên, anh đăng ký và trúng tuyển. Sau khi đậu vào trường chuyên nghiệp, chàng trai trẻ được ủng hộ để theo đuổi đam mê dù gia đình không theo nghệ thuật.
Thế mạnh của anh là các màn xiếc bằng dây. Ngọc Hiếu thường biểu diễn đôi cùng đồng nghiệp Trịnh Thắng (trên), học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh. Do đó, khi Hòa Minzy mời hỗ trợ tại concert, anh nói tự tin với các động tác.
Hậu trường tập luyện của Ngọc Hiếu.
Ngọc Hiếu cho biết trải qua quá trình khổ luyện, từng gặp chấn thương cổ tay, chân, thậm chí đổ máu trên sàn tập. Tuy nhiên, anh thấy mình may mắn hơn nhiều người vì suốt chặng đường làm nghề chưa gặp tai nạn sân khấu nghiêm trọng. "Với tôi, nghề này cần đam mê mới trụ vững. Khi biểu diễn, nghệ sĩ xiếc cần sự bình tĩnh, tập trung, cẩn thận từng chút", anh nói.
Trước đó, anh tham gia một số gameshow như Siêu bất ngờ 2020, Người ấy là ai 2022. Ngọc Hiếu từng vào top 3 gương mặt đẹp tại một cuộc thi người mẫu thể hình.
Tương lai, anh muốn dựng một vở diễn riêng với nội dung tôn vinh văn hóa, vùng đất Hưng Yên - nơi mình sinh ra và lớn lên. "Để hiện thực hóa giấc mơ, tôi cần phải nỗ lực, trau dồi kỹ năng nhiều hơn", anh nói.
Ngoài công việc chuyên môn, Ngọc Hiếu tham gia làm mẫu ảnh. Những năm qua, anh cho biết thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Duy nhất vào thời điểm dịch 2019-2021, anh gặp khó khăn khi công việc ngưng trệ, phải về quê sống một thời gian.
Anh giữ hình thể bằng cách chạy bộ, tập gym hoặc chơi pickleball, mỗi ngày khoảng hai tiếng.
Các bài tập thể lực của Ngọc Hiếu.
Ngọc Hiếu thích trang phục đơn sắc, chủ yếu là gam trắng và đen.
Phong cách của Ngọc Hiếu trong các chuyến du lịch.
Hiện anh có gần 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp