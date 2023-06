Hormone hạnh phúc trong ngày đầu nhận nhà

30 tuổi, tôi có một khoản nợ gần nửa tỷ trên đầu, nhưng đánh đổi lại là chìa khóa ngôi nhà trị giá 1,7 tỷ đồng trong tay.

Ngày đặt bút ký vào Hợp đồng mua nhà, tôi tự thưởng cho bản thân một bữa ăn sang trọng với niềm tự hào không che dấu. Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của cuộc đời mà đến nay tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

30 tuổi, tôi có một khoản nợ gần nửa tỷ trên đầu, nhưng đánh đổi lại là chìa khóa ngôi nhà trị giá 1,7 tỷ đồng trong tay. Điều nghịch lý là mọi người thường sẽ rất lo lắng về các khoản nợ, riêng tôi tự hào về khoản nợ này, coi đây là động lực để cố gắng hơn nữa. Với tôi, không phải ai cũng đủ can đảm để có một khoản nợ như thế.

Ngay từ năm nhất đại học, khi bạn bè còn đang mơ mộng về những chiếc váy đẹp, những chuyến đi chơi... tôi đã ấp ủ giấc mơ kiếm thật nhiều tiền. Ngày chân ướt chân ráo lên thành phố, vừa buổi sáng đi nhận lớp, buổi chiều tôi đã đạp xe tìm kiếm các tờ giấy "tuyển nhân viên" dán ở khắp các bức tường, cột điện gần nơi ở để xin việc.

Công việc đầu tiên của tôi là làm phụ quán ăn sáng với mức lương 40.000 đồng một buổi, làm từ 5h sáng đến 11h trưa, bao ăn sáng, hôm nào còn thừa nhiều đồ sẽ được khuyến mãi thêm một bát bún ăn trưa. Như vậy, mỗi ngày tôi tiết kiệm được tiền ăn hai bữa. Có hôm hết tiền, tôi không ăn tại quán mà xin mang nước với bún về phòng ăn, chia ra thành hai bữa để dành cho cả buổi tối.

Làm quán ăn một thời gian, tôi được bạn giới thiệu cùng đi làm gia sư với mức lương 50.000 đồng một buổi, không vất vả như đi làm quán ăn nhưng áp lực nhiều hơn, có những em rất tình cảm, yêu quý tôi, nhưng cũng có những gia đình coi sinh viên đi làm gia sư chỉ hơn giúp việc theo giờ một chút, các em học mà không hề tôn trọng. Mỗi tháng, tôi cũng kiếm được 1- 1,5 triệu đồng, đủ để sinh hoạt mà không cần xin tiền bố mẹ.

Không gian căn hộ. Ảnh: NVCC

Năm 2 đại học, tôi bắt đầu bán quần áo online. Hồi đó "hot trend" áo phông một màu, tôi một mình mượn xe máy của bạn, đi xuống chợ Ninh Hiệp lấy hàng rồi về đăng bán ở group trường, group dân cư nơi mình sinh sống. Vì đang là sản phẩm trend và giá khá rẻ nên tôi bán rất nhanh, có khi vài ba ngày lại đi xe đến chợ đầu mối nhập chuyến mới. Thời gian đó tôi như bị ham việc, ngày ngày đăng bài, tư vấn, gói hàng và đi ship cho khách, bù lại số tiền lãi cũng khá cao, đủ để tôi mua một chiếc laptop bằng chính đồng tiền mình kiếm được.

Cũng nhờ có máy tính, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn những công việc làm thêm không cần dùng chân tay, đầu tiên là nhận viết bài content với giá 25.000 đồng một bài, nhận dịch thuật, đánh máy văn bản.

Sang đến năm 3, tôi được nhận làm thêm part time vị trí CTV content cho một công ty du lịch với mức lương 3,5 triệu đồng một tháng. Song song công việc công ty, tôi vẫn nhận thêm các job viết, dịch ở nhà. Sau khi ra trường, tôi tự hào tự lo được cho bản thân và có cuốn sổ tiết kiệm với số tiền gần 60 triệu đồng.

Ra trường, tôi như cánh chim được sổ lồng, tự do bay lượn trên bầu trời để làm mọi điều mình thích. Thay vì nộp hồ sơ phỏng vấn tại các công ty, tôi chọn làm công việc tự do. Có những giai đoạn, tôi nhận 4-5 dự án một lúc, cả làm chính cả làm thêm. Có tháng đỉnh điểm tôi kiếm được hơn 50 triệu đồng một tháng trong sự hạnh phúc.

Thế nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn trong cuộc sống. Có lẽ do công việc làm tự do nên tôi ít khi tiếp xúc với mọi người hàng ngày như đi làm công ty gặp đồng nghiệp, thời gian chủ yếu làm việc tại phòng. Do đó, tôi nhen nhóm ý định sẽ mua một ngôi nhà của riêng mình, để có thể phát huy tối đa sự sáng tạo và khơi gợi cảm hứng. Tôi cũng mong muốn có một tài sản riêng để động viên bản thân đã luôn nỗ lực ngay từ khi học đại học.

View từ bàn làm việc. Ảnh: NVCC

Ngày nhận nhà, tôi cảm nhận được hormone hạnh phúc chảy trong từng tế bào cơ thể. Từ nay, tôi đã có một nơi thuộc về mình - tài sản lớn nhất cuộc đời để nâng niu, tự hào, một ngôi nhà mang đậm bản sắc của mình, nơi tôi viết tiếp những chương tiếp theo của cuộc đời.

Căn hộ của tôi rộng 50 m2, được trang trí đúng với cá tính của tôi: đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế. Toàn bộ không gian được sử dụng tông màu trắng. Phòng khách đơn giản với một chiếc sopha đơn, một chiếc bàn nhỏ để tôi đặt bình hoa. Sau cánh cửa chính là tủ liền trần thiết kế bên dưới là hệ tủ giày, bên trên đựng túi xách và các vật dụng khác. Bếp được thiết kế liền phòng khách với bàn ăn và tủ lạnh luôn đầy ắp đồ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ rủ bạn bè cùng đến nấu nướng, ăn uống rồi nằm xem những bộ phim yêu thích. Căn hộ của tôi có hai phòng, một phòng ngủ với bàn làm việc bên cửa sổ và một phòng tạm thời chưa dùng đến nên tôi dùng làm nơi để đồ và chỗ ngủ khi có khách tới nhà. Tại ngôi nhà này, mọi không gian đều có thể trở thành nơi làm việc đầy cảm hứng của tôi mỗi ngày.

Căn nhà với tôi là phần thưởng giá trị cho thanh xuân nhiều cố gắng, tôi cũng đã lên kế hoạch để trả nợ cho số tiền còn lại. Tôi nghĩ rằng đây là khoản nợ mà ai cũng mong được trải nghiệm trong đời, và chỉ cần quyết tâm, chắc chắn chìa khóa ngôi nhà mơ ước sẽ ở trong tầm tay.

Đỗ Quang Minh