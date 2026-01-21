Hợp tác nâng cao năng lực điều trị đột quỵ tại Việt Nam

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và công ty Medtronic Việt Nam vừa công bố chương trình hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam.

Ngày 19/1, tại Hà Nội, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và ông Sankum Mongkol - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam đại diện hai đơn vị ký Bản ghi nhớ hợp tác "Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam". Chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, thể hiện cam kết giữa khu vực công và tư nhân trong việc chung tay giảm gánh nặng đột quỵ - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Theo số liệu năm 2022, nước ta có tới 196.000 ca mắc mới, 167.000 ca tử vong do đột quỵ và 1.275.000 ca đang sống chung với đột quỵ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật đứng thứ ba trên toàn cầu, với ước tính 93,8 triệu ca trong năm 2021. Nguy cơ đột quỵ suốt đời đã tăng 50% trong 20 năm qua, với dự đoán cứ 4 người trưởng thành thì có một người sẽ bị đột quỵ trong đời.

Đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và công ty Medtronic Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác "Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam". Ảnh: Hoàng Anh

Theo nội dung hợp tác, Medtronic Việt Nam sẽ phối hợp Cục Quản lý khám, chữa bệnh triển khai các hoạt động tăng cường năng lực điều trị đột quỵ thông qua ba hoạt động chính. Thứ nhất là đào tạo lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật và cập nhật thực hành điều trị theo chuẩn quốc tế. Tiếp đó, hai bên hợp tác xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ lâm sàng về xử trí đột quỵ làm cơ sở để các cơ sở khám, chữa bệnh đánh giá, cải tiến quy trình xử trí người bệnh một cách thống nhất và hiệu quả. Hoạt động thứ ba là củng cố mạng lưới điều trị đột quỵ thông qua việc kết nối các trung tâm đột quỵ, đồng thời phối hợp chuẩn hóa quy trình chuyển, tiếp nhận và xử trí người bệnh đột quỵ nhằm rút ngắn thời gian can thiệp trong giai đoạn "giờ vàng".

Chương trình hợp tác cũng xác định việc ứng dụng các giải pháp công nghệ, dữ liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng là nội dung trọng tâm, hướng tới nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh tại các cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh

Với vai trò cơ quan chủ trì ký và triển khai bản ghi nhớ hợp tác, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh luôn nỗ lực củng cố, mở rộng mạng lưới các trung tâm đột quỵ cả về số lượng và chất lượng, hướng tới tiệm cận với các chuẩn điều trị quốc tế. Việc chuẩn hóa quy trình chăm sóc, phát triển các đơn vị điều trị và tăng cường ứng dụng công nghệ sẽ giúp người bệnh được tiếp cận cấp cứu đột quỵ trong "thời gian vàng", giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. "Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Medtronic trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ tại Việt Nam", TS.BS Nguyễn Trọng Khoa nói.

Ông Mongkol Sankum - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào cho biết, lễ ký kết là một cột mốc hợp tác giữa Medtronic và Cục Quản lý khám, chữa bệnh đồng thời là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu chung: nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ. Ông bổ sung biên bản ghi nhớ này thể hiện cam kết của Medtronic trong việc đồng hành Chính phủ và các bệnh viện để nâng cao năng lực điều trị, mang những tiến bộ y khoa và công nghệ hiện đại đến gần hơn với người bệnh ở mọi vùng miền trên cả nước. "Chúng tôi kỳ vọng việc tăng cường đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa mô hình chăm sóc và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ tạo nên những thay đổi có ý nghĩa lâu dài - không chỉ cải thiện chất lượng điều trị, mà còn góp phần xây dựng một hệ thống chăm sóc đột quỵ công bằng, hiệu quả và bền vững", ông Mongkol Sankum nói.

Ông Mongkol Sankum - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Anh

Song song với các hoạt động chuyên môn, Medtronic đồng hành với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong truyền thông - giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đột quỵ; hỗ trợ người dân nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, hiểu rõ các yếu tố nguy cơ và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng. Theo WHO, hầu hết gánh nặng đột quỵ là do 10 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, bao gồm tăng huyết áp, ô nhiễm không khí, hút thuốc, LDL-cholesterol cao, chế độ ăn nhiều natri, đường huyết lúc đói cao, rối loạn chức năng thận, thừa cân, thiếu vận động thể lực và lạm dụng rượu.

GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam nhấn mạnh đơn vị sẽ phối hợp Hội Đột quỵ Hà Nội, Hội Đột quỵ TP HCM... và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp chuyên môn, kỹ thuật; đồng hành Cục Quản lý khám chữa bệnh và Medtronic Việt Nam triển khai chương trình hợp tác.

Kim Anh