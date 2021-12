Hộp quà 'Ngũ Phúc' - lời chúc bình an trong năm mới

Menard gửi lời chúc mỗi người có một năm mới bình an, tràn năng lượng từ hộp quà 'Ngũ Phúc'.

Sau một năm đầy biến động, bạn ấp ủ niềm mong ước về một năm mới 2022 đầy phước lành, tài lộc và bình an. Thấu hiểu điều đó, thương hiệu spa và mỹ phẩm đến từ Nhật Bản Menard ra mắt hộp quà Ngũ Phúc như một lời chúc về một năm mới tốt lành.

Ngũ Phúc bao gồm Phúc Đức, Phúc Thịnh, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Phúc An Khang. Mỗi chữ phúc đại diện bởi một sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượngcủa Menard, ngụ ý phúc khí an khang.

Trong chữ Đức có bộ Tâm bởi vì người xưa cho rằng Phúc Đức khởi nguồn từ tâm, từ trái tim của mỗi con người. Xét Ngũ hành, Phúc Đức là trung tâm, thuộc hành Thổ, là khởi nguồn cho những điều phúc lành khác. Phần quà cầu Phúc Đức chính là Menard Reishi - sản phẩm từ linh chi giúp chăm sóc sức khỏe tim mạch, tăng đề kháng và bổ trí não.

Người xưa nói rằng "Bổn thịnh tắc diệp mậu, nguyên thâm tắc lưu trường", nghĩa là gốc thịnh thì lá tốt, ngòi sâu thì dòng dài. Phúc Thịnh thuộc hành Mộc, tượng trưng cho điềm sinh sôi, nảy nở như chồi lá mùa xuân. Với phần quà cầu Phúc Thịnh là nước nhân sâm linh chi Reishi Ginseng - tác dụng góp phần bồi bổ sinh lực, Menard mong muốn mỗi người có một năm mới tràn trề năng lượng, sẵn sàng chào đón tài lộc.

Hộp quà Ngũ Phúc với 5 sản phẩm chăm sóc sức khỏe ứng với 5 lời chúc Phúc từ Menard.

Phúc Lộc thuộc hành Hỏa, là điềm lành. Món quà Phúc Đức của Menard chính là Fairlucent C, hỗ trợ mang lại làn da trắng hồng đầy sức sống để chào đón một năm mới với những khởi đầu mới, thuận lợi và hanh thông.

Để cầu Phúc Thọ, Menard gửi đến người tiêu dùng sản phẩm Blueberry Astaxanthin với tác dụng chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

Câu chúc "an khang" là một trong những lời chúc Tết phổ biến nhất của người châu Á. Trong đó "an" nghĩa là bình yên, "khang" là yên ổn và sung túc. Đây cũng là điều phúc thuộc hành Kim, được thần Hoàng Hổ trấn giữ, mang năng lượng của sự bền bỉ và kiên cường. Mừng năm mới 2022, Menard gửi đến món quà Phúc An Khang là sản phẩm Collagen giúp tái tạo và duy trì tuổi xuân, góp phần tăng cường năng lượng và sự dẻo dai của cơ thể.

Hộp quà Ngũ Phúc là món quà mang lại vượng khí mà Menard dày công thiết kế. Đây là lời cầu chúc cho khách hàng một năm mới với sức khỏe khang kiện và tài lộc dồi dào.

Theo quan niệm Á Đông, chữ Phúc chỉ điềm lành, may mắn và sung túc. Đây là một chữ xuất hiện phổ biến trong câu đối, câu chúc, bức hoành ở khu tế tự hay trên những sạp chữ ngày Tết.

Theo lối viết Giáp Cốt cổ xưa, chữ Phúc là hình ảnh một người cầm vò rượu dâng lên thần linh để mong được thần ban cho nhiều tài lộc. Hình ảnh bình rượu luôn đầy ắp cũng thể hiện sự giàu có, đầy đủ của gia đình.

Tuy nhiên, theo cách viết và cách hiểu Kanji của người Nhật, hình ảnh vò rượu trong chữ Phúc được đổi thành nhất. Điều này thể hiện một quan điểm mới về Phúcm cho thấy lương thực và của cải dồi dào là nhà có Phúc.

Người Việt thích ý nghĩa của chữ Phúc. Vào ngày Tết, nhiều người thường dán giấy điều đỏ ghi chữ Phúc lên các đồ vật trong nhà để cầu may mắn và phước lành.

Chữ Phúc được dán trên mâm ngũ quả ngày Tết.

Mảnh giấy vuông màu đỏ ghi chữ Phúc tượng trưng cho đất thường được dán lên các loại trái cây hình tròn như dưa hấu, dừa, bưởi,... Sự kết hợp này thể hiện quan niệm cân bằng Âm - Dương, thiên địa hảo hợp, sinh ra tài lộc và điềm lành.

Lê Nguyễn

Ảnh: Menard Vietnam