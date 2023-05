Hợp nhất tình yêu, kiến tạo hạnh phúc

Chào em, người lạ sắp quen và sẽ thành quen; anh đang tò mò gần đây em sống ra sao, công việc của em vẫn ổn chứ?

Anh cũng lâu rồi chưa viết lời nào ngọt ngào. Chàng trai nhạt nhưng không lạt, thích thực tế hơn là lãng mạn. Anh nghĩ, đôi khi lãng mạn với một chàng trai là không cần thiết, chỉ cần anh yêu em nhiều là đủ rồi nhỉ. Nếu em rất thích hoa thì anh sẽ tặng hoa, còn không thì anh tặng socola ngọt ngào, vừa ngon vừa bổ, nhiều calo mà không lo về dáng. Lãng mạn đến từ những điều bình dị hàng ngày, là một cái ôm, là chiếc môi hôn khẽ. Anh quan tâm lợi ích hơn là cảm xúc, đó có thể là điểm khiến anh trở nên kỹ tính từ lối sống đến các mối quan hệ xã hội, khó để trở nên tốt hơn chứ không gia trưởng, khuôn khổ.

Anh kén ăn mà dễ ăn, có những thứ mình không cho vào mồm nhai được, nếu ăn được thì ăn nhiều. Khi đói, cơm trắng rau luộc cũng lùa hết vào dạ dày ngon lành, không cần cao lương mỹ vị mới nuốt được. Ăn nhiều nhưng không mập, dáng người tựa nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong tác phẩm "Đánh nhau với cối xay gió". Nếu em chăm anh khéo, anh sẽ chóng mập lên thôi. Có lẽ, vì bận đời, bận việc, bận tìm em... nên anh trông minion; vậy mà cũng khỏe, vác cái lu mà chạy chớ không yếu đuối trước giông tố cuộc đời. Nếu em có định tập gym, fitness giữ dáng thì hai đứa tập chung, cùng mục tiêu, cùng khỏe. Anh cũng rất chịu khó nhón nếu em cao trên 1m68 chưa tính mang giày cao gót. Anh chê thuốc lá, lười nhậu, mê gái mê tiền vì năng khiếu.

Anh thích yên tĩnh chốn đông người nên em đừng quá ồn ào mọi thời điểm nhé. Dĩ nhiên, hoạt bát, lanh lợi, huyên náo cũng tốt. Nếu em thích càm ràm thì chúng ta không thuộc về nhau rồi. Anh thường khó chịu với những điều mang lại cảm xúc tiêu cực lặp lại, nói hoài nói mãi cũng thành thừa nhỉ. Anh cũng mong em sống thật và vì yêu mà trở nên tốt hơn thay vì tốt hơn để yêu. Yêu em từ tính nết xấu, tính tốt, nét riêng biệt, không cầu toàn sự hoàn hảo. Chúng ta đều là những mảnh ghép cần mảnh ghép khác để trở nên hoàn hảo.

Anh lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp công nông thiếu ruộng cò bay thẳng cánh mà thừa tình cảm ở "Đất rừng phương Nam". Nơi đó, một vùng đất vô cùng giàu có, hào phóng và hùng vĩ với những con người trung hậu, trí dũng, một lòng một dạ. Anh yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước. Có thể, em ở Tây Nguyên đất đỏ bazan, hay bản làng Tây Bắc, hay đỉnh núi Everest... miễn là có internet để nói theo cách của chúng ta, hướng về nhau là được rồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Ông bà ta có câu "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một", bay là thích ngay thì cũng gắng lái, tới luôn... chị ơi! Em cũng đừng quá trẻ, tuổi 24 trở lên, tâm tính vừa bình ổn rồi.

Nếu em đang tìm một chàng trai giàu, đẹp, cao, to, đen thì "we don’t talk anymore". Anh ngược lại nha, cũng mới bỏ việc văn phòng để tìm tự do tài chính. Anh hướng đến mục tiêu kép trong một, hai năm tới: Em và sự nghiệp mới. Hạnh phúc là khi anh có em và có tất cả. Em nhanh hơn hay là anh nhanh hơn?

Gặp nhau hẳn là duyên, duyên sâu duyên cạn đều do nợ nhiều hay ít. Nếu chúng ta không cùng tần số rung động thì có thể là bạn bè. Hãy cùng lắng nghe, hiểu hay không chưa biết. Chờ em, người lạ ơi!

