Hong Kong dự kiến hoãn bầu cử

Kênh truyền hình cáp Hong Kong hôm nay đưa tin bà Lam dự kiến tuyên bố hoãn cuộc bầu cử, được lên kế hoạch vào ngày 6/9, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, trong cuộc họp báo lúc 18h cùng ngày.

Hong Kong hiện báo cáo hơn 3.000 ca nhiễm nCoV kể từ tháng một, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới. Chính quyền đặc khu cũng đã hạn chế các cuộc tụ tập từ hai người để ngăn Covid-19.

Theo Viện quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử, ít nhất 68 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoãn các cuộc bầu cử quốc gia hoặc khu vực do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 kể từ tháng hai.

Thông tin hoãn cuộc bầu cử được đưa ra sau khi chính quyền thành phố thông báo thủ lĩnh "ô dù" Joshua Wong và 11 ứng viên khác không đủ điều kiện tham gia tranh cử vào cơ quan lập pháp Hong Kong tháng 9.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam phát biểu trong cuộc họp báo hôm 7/7. Ảnh: AFP.

Chính quyền Hong Kong cảnh báo có thể cấm tranh cử thêm nhiều ứng viên, cho biết những chiến dịch nhằm chặn đạo luật bằng cách giành đa số ghế trong Hội đồng Lập pháp hoặc từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc với Hong Kong cũng có thể dẫn tới mất quyền tranh cử.

Theo quy định về bầu cử sau năm 1997, thời điểm Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc, một nửa trong 70 ghế của Hội đồng Lập pháp được bầu trực tiếp. Những ghế còn lại sẽ được bầu bởi các cộng đồng kinh doanh và các nhóm ủng hộ sự ổn định của Hong Kong.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, phe ủng hộ dân chủ giành 29 ghế, nhưng sau đó 6 người bị loại vì quốc hội Trung Quốc cho rằng lời tuyên thệ nhậm chức của họ không phù hợp. Họ có thể chặn các đạo luật tại đặc khu nếu giành đủ 35 ghế trong Hội đồng Lập pháp.

Tình hình tại Hong Kong đang gây tranh cãi sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới với đặc khu, trong đó hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh kể từ khi có hiệu lực hôm 30/6.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)