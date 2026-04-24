Honda Việt Nam mở rộng chương trình 'thu cũ đổi mới'

Ngoài đến HEAD, người dùng có thể bán xe máy cũ, lên đời xe Honda tại chương trình do hãng tổ chức ở các khu công nghiệp toàn quốc, từ 20/4.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, chương trình được hãng tổ chức nhằm hỗ trợ người dùng nâng cấp phương tiện di chuyển, thông qua hoạt động "thu cũ đổi mới" tại hệ thống các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Kỹ thuật viên Honda kiểm tra xe tại một sự kiện. Ảnh: HVN

Nằm trong hoạt động mở rộng chương trình này, hãng Nhật tổ chức chuỗi sự kiện tại các khu công nghiệp trên cả nước, nhằm tiếp cận người dùng có nhu cầu nâng cấp xe mới. Theo đó, sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra ở Khu công nghiệp Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh, do hãng phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh này tổ chức.

Tại sự kiện, hãng triển khai chương trình thu cũ đổi mới, kiểm tra xe miễn phí với 10 bước tiêu chuẩn do kỹ thuật viên hãng thực hiện. Sau khi kiểm tra và định giá, HEAD sẽ thu mua lại xe cũ, hỗ trợ người dùng mua xe mới với giá ưu đãi. "Toàn bộ xe cũ thu lại ở sự kiện sẽ được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng theo chuẩn. Sau đó, các HEAD sẽ bán lại trực tiếp hoặc thông qua kênh bán hàng uy tín ở địa phương", đại diện hãng nói.

Nhân viên hãng tư vấn các dòng xe cho người tham dự sự kiện. Ảnh: HVN

Tại sự kiện này, người tham gia sẽ nhận ưu đãi đến 1,5 triệu đồng với các dòng xe tay ga và Winner; hoặc ưu đãi 1 triệu đồng cho các mẫu xe số, xe điện ICON e: và các phần quà. Ngoài ra, sự kiện có các hoạt động trải nghiệm, lái thử xe, đào tạo lái xe an toàn, giới thiệu phụ kiện chính hãng, tham gia bốc thăm may mắn.

Người tham dự trải nghiệm dòng xe máy điện Honda. Ảnh: HVN

Đại diện hãng này cho biết, sự kiện là cơ hội giúp người dùng chuyển đổi từ các dòng xe cũ, sang dòng xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 của hãng. "Thông qua chuỗi sự kiện thu cũ đổi mới "Bền bỉ đồng hành - Tiết kiệm an tâm", Honda Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành người tiêu dùng trong việc tối ưu chi phí sử dụng, nâng trải nghiệm di chuyển", đại diện hãng nói.

Quang Anh