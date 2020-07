Từ nay đến đầu 2021, Honda Việt Nam sẽ kiểm tra hao mòn xe và rửa xe máy miễn phí, cho chạy thử xe mới... nhằm tri ân khách hàng.

Ngày 25/7, Honda Việt Nam khởi động chuỗi sự kiện "Ngày hội gia đình 2020". Đây là một trong 3 sự kiện chính nằm trong chiến dịch "Honda - Luôn vì bạn" dự kiến tổ chức tại khắp các tỉnh thành trên cả nước từ cuối tháng 7 đến tháng 1/2021.

Chuỗi sự kiện "Ngày hội gia đình 2020" gồm nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho khách hàng tham dự. Theo đó, từ 8h-18h các ngày cuối tuần, hãng sẽ kiểm tra hao mòn xe và rửa xe máy miễn phí cho khách. Tất cả các khách tham dự sự kiện sẽ được rửa xe miễn phí (áp dụng cho các dòng xe) và kiểm tra hao mòn xe (chỉ áp dụng với xe máy do Honda Việt Nam sản xuất).

Hoạt động rửa xe miễn phí cho khách hàng sẽ diễn ra ở tất cả các địa phương có tổ chức ngày hội.

Với chương trình chạy thử xe, khách hàng được trải nghiệm các sản phẩm xe máy Honda đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Hoạt động giúp gia tăng trải nghiệm của khách với các sản phẩm của Honda.

Khách hàng trải nghiệm chạy thử xe trong ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội gia đình còn có cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu với quà tặng hấp dẫn, đây là hoạt động mới lần đầu tiên được tổ chức. Khách hàng sẽ dùng chính chiếc xe mình đang sử dụng để tranh tài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, khám phá, trải nghiệm hiệu quả tiêu hao nhiên liệu của các mẫu xe do Honda sản xuất, phân phối và nhận quà giá trị.

Cuộc thi lái xe tiết kiệm nhiên liệu thu hút sự quan tâm của nhiều người, hoạt động này diễn ra tại tất cả các tỉnh tổ chức ngày hội.

Chương trình có khu khu trưng bày mẫu xe mới để khách tham quan tìm hiểu nhằm cải tiến sản phẩm, đột phá công nghệ. Người tham dự sự kiện còn được tham gia khu vực trò chơi dành cho gia đình. Các gia đình đến tham dự có thể vào khu vực trò chơi (gồm tô màu, rút gỗ, cờ búng), phù hợp cho ba mẹ và các bé. Hoạt động mang thông điệp "Hành trình hạnh phúc" giúp lan tỏa, gắn kết thêm tình yêu thương giữa các thế hệ thành viên trong gia đình.

Trong ngày hội, hãng nhận hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng My Honda+ cho khách hàng. Ứng dụng ra mắt tại Việt Nam ngày 5/11/2019 với nhiều tiện ích hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng ôtô, xe máy do Honda sản xuất và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Ứng dụng My Honda+ được phát triển trên tất cả hệ điều hành gồm iOS và Android. Người dùng có thể hưởng nhiều tiện ích như bảo hành điện tử, theo dõi lịch sử bảo dưỡng sửa chữa, cập nhật thông tin, tìm kiếm cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, đại lý ôtô Honda, gia tăng trải nghiệm các sản phẩm Honda ôtô và khả năng kết nối xe (với những xe có khả năng kết nối). Khách chưa cài đặt ứng dụng sẽ được hỗ trợ đăng ký, cài số VIN của xe để thuận tiện trong quá trình bảo hành điện tử và theo dõi lịch sử bảo dưỡng sửa chữa.

Trong thời gian diễn ra sự kiện và tại tất cả các địa phương trong danh sách, mỗi tối khách hàng sẽ được thưởng thức chương trình ca nhạc và ảo thuật, biểu diễn bởi nhiều khách mời nổi tiếng. Chương trình miễn phí cho khách tham dự sự kiện.

Chương trình ca nhạc và ảo thuật diễn ra vào mỗi tối trong thời gian tổ chức sự kiện.

Trong hơn 20 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Honda là một trong những nhà sản xuất và kinh doanh xe máy được khách hàng tin tưởng và ưa chuộng. Bên cạnh nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đột phá công nghệ, hãng còn tổ chức nhiều sự kiện nhằm tri ân khách hàng.

Nằm trong nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố 2030 "Mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho tất cả mọi người", kể từ năm 2012, Honda đã tổ chức hàng loạt chuỗi sự kiện tri ân khách hàng. Năm 2019, hãng xe máy đến từ Nhật Bản đã thực hiện khẩu hiệu "Honda – Luôn vì bạn" với nhiều hoạt động trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm nay, đơn vị tiếp tục tri ân khách hàng với nhiều hoạt động mới, được tổ chức lần đầu. Chuỗi sự kiện được đầu tư bài bản, mang thông điệp "Luôn vì bạn, mọi hành trình" - Hành trình tự do, Hành trình tỏa sáng và Hành trình hạnh phúc.

"Chúng tôi hy vọng sự kiện không chỉ là ngày hội tri ân mà còn gắn kết giữa các thế hệ khách hàng, truyền tải thông điệp Honda - Luôn vì bạn", đại diện Honda Việt Nam cho biết.

Toàn bộ thông tin chương trình sẽ được cập nhật tại Fanpage . Dưới đây là lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện Ngày hội gia đình 2020 trong tháng 7-8, lịch trình sự kiện các tháng tiếp theo sẽ được cập nhật trong các thông báo sau:

Tỉnh/Thành phố Thời gian Địa điểm Đồng Tháp 25/7/2020 Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh TP Sa Đéc Bình Phước 25/7/2020 Trung tâm Huấn luyện thi đấu và Thể dục thể thao TP Đồng Xoài Quảng Ngãi 25/7/2020 Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Quảng Ngãi Quảng Trị 25/7/2020 Trung tâm Văn hoá Điện ảnh TP Đông Hà Đồng Tháp 1/8/2020 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP Cao Lãnh Bình Phước 1/8/2020 Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Bù Đăng Quảng Ngãi 1/8/2020 Sân vận động xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh Quảng Trị 1/8/2020 Sân vận động thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong Quảng Bình 8/8/2020 Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình Vĩnh Long 8/8/2020 Quảng trường trung tâm thị xã Bình Minh Tây Ninh 8/8/2020 Trung tâm Học tập và Sinh hoạt thanh thiếu nhi TP Tây Ninh Quảng Nam 8/8/2020 Sân vận động phường Tân An, TP Hội An Quảng Bình 15/8/2020 Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Bình Tiền Giang 15/8/2020 Quảng trường tỉnh Tiền Giang Tây Ninh 15/8/2020 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thanh huyện Trảng Bàng Quảng Nam 15/8/2020 Khu vui chơi ngã Tư Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc Quảng Bình 22/8/2020 Sân vận động thị xã Ba Đồn Tiền Giang 22/8/2020 Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy Vũng Tàu 22/8/2020 Nhà thi đấu TP Bà Rịa Vũng Tàu 29/8/2020 Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Xuyên Mộc

Xem thêm một số hình ảnh trong chuỗi sự kiện Ngày hội gia đình 2020 của Honda Việt Nam tại đây.

Thanh Di