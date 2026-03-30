Honda Việt Nam hỗ trợ tăng tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm

Honda trao gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 toàn quốc, tăng 4% tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em so với năm ngoái.

Từ tháng 10/2025 đến 3/2026, Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc, kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Đại diện Ban tổ chức trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 tại một sự kiện. Ảnh: HVN

Theo đó, chương trình đã trao gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 thuộc hơn 14.000 điểm trường toàn quốc, đồng thời đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho gần 1,8 triệu học sinh, hơn 350.000 phụ huynh. Từ khi triển khai chương trình đến nay, hãng đã trao hơn 12 triệu mũ bảo hiểm tại Việt Nam.

Thống kê từ ban tổ chức cho thấy, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ đã tăng từ 85% năm 2025, lên 89% vào năm 2026. Số liệu này được hãng đo đếm tại hơn 790 trường trên toàn quốc, cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức, hành vi tham gia giao thông của học sinh. Theo ban tổ chức, trong thời gian tới Honda Việt Nam sẽ mở rộng đối tượng đào tạo nâng cao, tăng nhận thức về an toàn giao thông, tập trung việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ dưới 6 tuổi.

"Chương trình cũng lan tỏa thông điệp đến các phụ huynh, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và các con, bao gồm trẻ dưới 6 tuổi", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Chương trình kết hợp trao mũ bảo hiểm và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: HVN

Chương trình "Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình" do Honda Việt Nam và các bên phát động hướng tới mục tiêu 100% người dân Việt Nam đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi sử dụng xe hai bánh, nâng nhận thức về an toàn giao thông cho người dân ở nhiều lứa tuổi. Đồng thời, Honda Việt Nam chung tay Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045 và "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan xe máy, ôtô Honda" vào năm 2050.

Quang Anh