Honda tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân Yên Bái

Honda tham gia Ngày hội An toàn giao thông khu mực miền núi phía Bắc, tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho thanh niên, học sinh và người dân Yên Bái.

"Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) khu vực miền núi phía Bắc 2020" do Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban ATGT tỉnh Yên Bái và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sự kiện có sự tham gia của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và 14 tỉnh miền núi phía.

Ông Hoàng Quý Linh, Trưởng khối An toàn Công ty HVN trao tặng biển tượng trưng 1.000 mũ bảo hiểm cho đại diện tỉnh Yên Bái. Ảnh: Honda.

Chương trình gồm có các nội dung: cuộc thi chủ đề về an toàn giao thông, trao tặng tài liệu tuyên truyền và quà hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và người thân tử nạn do tai nạn giao thông của tỉnh Yên Bái, hội thi kĩ năng lái xe an toàn. Thông qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc Thái khu vực miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ: "Trong 9 tháng đầu năm 2020 toàn quốc đã giảm 18,31% về số vụ tai nạn giao thông, số người chết vì tai nạn giao thông giảm 13,84%, giảm 20,9% số người bị thương. Trong kết quả chung đó chúng ta không thể không nói đến sự nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông vẫn rất phức tạp. Vì vậy chúng ta cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp từ đầu tư hạ tầng giao thông, siết chặt quản lý nhà nước, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và là tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông".

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trao mũ cho người dân Yên Bái. Ảnh: Honda.

Tại sự kiện, đại diện Honda trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho người dân trong tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai" năm 2020 do Công ty Honda Việt Nam phát động cùng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp triển khai. Chương trình được phát động vào tháng 6/2020, đến nay đã có gần 12.000 mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam phối hợp trao tặng cho các đối tượng là giáo viên, công an, đoàn viên, học sinh, người dân, người dân tộc tại Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ, Đăk Lăk, Quảng Bình, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đồng Nai.

Chương trình "Cùng Honda chắp cánh tương lai" diễn ra từ năm 2015 và trở thành hoạt động thường niên, góp phần vận động và nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm cho người dân cả nước, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông.

Đại biểu tham gia sự kiện chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Honda.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam còn phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chiến dịch Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một mang tên "Giữ trọn Ước mơ" từ năm học 2018 – 2019, thực hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tại nước ta lên 80% vào năm 2020. Qua 3 năm triển khai chương trình này, tổng số mũ trao tặng là gần 6 triệu chiếc.

Nguyễn Lê