Honda Super Cub 2026 nhập Thái giá hơn 150 triệu đồng

Mẫu Super Cub C125 với phối màu mới, nâng cấp phanh ABS cho bánh trước, nhập tư nhân về Việt Nam.

Một doanh nghiệp ở TP HCM vừa đưa về lô hàng Honda Super Cub C125 2026. Xe là bản nâng cấp trang bị so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi thiết chủ đạo pha trộn giữa nét hoài cổ và hiện đại vẫn giữ nguyên.

Thay đổi đáng kể nhất ở ngoại hình là kiểu phối màu mới trên thân xe. Phiên bản về Việt Nam có ba màu sắc. Ngoài màu đen truyền thống, Super Cub có thêm hai màu mới là xám Ash Gray và bạc Polished Silver (màu xe trong bài). Ở mỗi màu, các chi tiết như thân xe, chắn bùn trước/sau, yên đều có nhận diện riêng.

Hãng Nhật tạo ra thế hệ Super Cub hiện thời với nét thời trang, cá tính bằng các chi tiết mạ crôm, vành xe hai tông màu bắt mắt. Đèn pha, đèn hậu đều phảng phất thiết kế của những thế hệ Super Cub đầu tiên nhưng trau chuốt hơn và dùng công nghệ LED.

Mẫu xe của Honda vẫn đi kèm màn hình tốc độ dạng tròn, kết hợp LCD và analog, chìa khóa thông minh. Vành 17 inch cho cả hai bánh, phanh đĩa bánh trước, tang trống bánh sau.

Ở phiên bản đời 2026, Honda Super Cub C125 sản xuất tại Thái Lan có thêm phanh ABS cho bánh trước. Trang bị này trước đây chỉ có trên Super Cub sản xuất tại quê nhà Nhật Bản.

Động cơ của Honda Super Cub 2026 vẫn giữ nguyên loại phun xăng điện tử, 125 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm. Hộp số 4 cấp.

Mẫu xe của Honda có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 1,5 lít/100 km. Dung tích bình xăng 3,7 lít, tương đương quãng đường di chuyển khoảng hơn 246 km.

Giá bán từ hơn 150 triệu đồng của Honda Super Cub C125 nhập Thái đắt hơn gần gấp đôi bản chính hãng (86,2-87,3 triệu đồng) đang được phân phối bởi Honda Việt Nam. Tuy nhiên, bản chính hãng vẫn đang ở đời cũ, không có phanh ABS. Cả hai xe chính hãng lẫn tư nhân đều nhập Thái.

Theo giới buôn xe, những mẫu Super Cub đời mới kén người chơi vì giá cao, công năng không hữu dụng bằng các sản phẩm khác. Với những mẫu xe nhập tư nhân, số lượng giới hạn, hầu hết khách quan tâm là những người chơi mạnh tài chính, ưa thích hàng sưu tầm và muốn sở hữu xe sớm thay vì đợi xe chính hãng. Ở nhóm khách này, giá không phải vấn đề ưu tiên nhất khi mua xe.

Phạm Trung